Falklands, nuevo desarrollo urbano con 111 lotes para construir viviendas

Una vista de la capital Stanley y sus coloridas viviendas.

El recurrente tema de la vivienda en las Islas Falkland tuvo una buena noticia esta semana, a pesar de algunas objeciones, la solicitud para la ampliación de la Fase 7 de Sapper Hill. Se trata de un desarrollo de lotes completos con servicios para levantar viviendas que logró la autorización de la Comisión de Planificación urbana.

El plan presentado prevé la urbanización de 111 lotes con servicios completos, prontos donde construir. Se trata de un predio al oeste de la Fase 5 de una importante calle en la capital Stanley.

Las objeciones al proyecto presentadas referían especialmente al volumen del tránsito vehicular y un potencial cuello de botella en uno de los cruces propuestos, además de preocupaciones sobre lugares de estacionamiento y puntos claves, la proximidad de un nuevo bio-disco, y los olores que efectivamente ya emanan de uno de esos equipos de la red de saneamiento y que diera lugar a varias preguntas sobre el particular en la última sesión de la Asamblea Legislativa de las Falklands.

Empero en la presentación se explicó que las medidas correspondientes ya habían sido encaradas para asegurarse que el bio-disco fuera debidamente mantenido y se tomaran las necesarias protecciones contra los olores fétidos, instaladas.

También se resaltó que la futura urbanización contará con un segundo acceso de emergencia, de cuatro metros de ancho, al oeste del desarrollo.

Colin Summers, Director de Obras Públicas también expuso que las calles serían más anchas que en anteriores desarrollos urbanos, de seis metros en lugar de 5,5 metros, lo cual ayudará con la congestión vehicular.

El esquema espera suministrar acceso y espacio de estacionamiento para dos vehículos dentro de cada uno de los lotes.

También se resaltó que el desarrollo se beneficiará de un sistema claro de señalización en calles y carteles, además de prohibición de estacionar en los cruces principales.

Asimismo no se descartó que en el futuro se aplique un reglamento que tan solo autorice el estacionamiento en una de las aceras de las calles, si bien habrá excepciones para ciertos vehículos comerciales como ser de distribución y repartos.