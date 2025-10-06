Falklands concluye exitosamente ronda de conferencias de partidos políticos británicos

Esta semana el equipo de las Islas Falkland, encabezado por el legislador MLA John Birmingham y apoyado por la Ofician de las Islas en Londres, concluye su presencia y recorrida de las conferencias de los partidos políticos británicos que se celebraran durante fines de setiembre y principios de octubre.

Por ser año electoral en Falklands y existir una fluida relación con el partido en el poder en Londres, un Laborismo racional, (libre de elementos radicalizados), el cual además cuenta con una cómoda mayoría en el parlamento, el despliegue de los Isleños fue intenso, pero no tanto como en otras ocasiones.

De todos modos como siempre es una excelente oportunidad para reunirse con ministros, miembros del parlamento, integrantes de los partidos y muchos de los amigos y auspiciantes con que cuentan las Falklands en el Reino Unido, insistiendo en su derecho a la autodeterminación, a desarrollar su economía, sus recursos naturales y la conectividad, a la vez que asentar cada vez más su autogobierno.

Así fue que la ronda comenzó con el partido Liberal/Demócrata, en la ciudad balneario de Bournemouth, de poca representación en el parlamento, pero eso no impidió aprovechar para una conferencia sobre el tema pesca, ilegal y sin regular que se ha convertido en gran tema para las capturas que se realizan en el Atlántico Sur y desafío para la conservación del recurso. Si bien la comunidad científica argentina entiende necesario una colaboración con las Islas por razones de sostenibilidad del recurso, las razones políticas se imponen y frustran los esfuerzos por ejemplo de cruceros científicos conjuntos.

Siguió la conferencia del partido Laborista en el poder, celebrado en Liverpool, a fines de septiembre hasta el primero de octubre, con la novedad de un importante y reciente reajuste en el gabinete, incluyendo cambios en el Foreign Office, alcanzando la titularidad que paso a ser Ivette Cooper, aunque el ministro de Territorios de Ultramar Stephen Doughty permaneció. El stand de Falklands estuvo muy concurrido y además este año se presentó con una organización más moderna y dinámica.

Queda ahora la conferencia del partido Conservador, durante esta semana, en Manchester, que sorprende a los Tories bastante despistados, y muy acosados por la nueva agrupación, Partido Reforma UK de un ex conservador Nigel Farrage quien le ha chupado miembros del parlamento y adherentes a los Tories y hasta figura al frente de las encuestas políticas en Gran Bretaña.

Como afirmara oportunamente otros legislador electo de las Falklands, MLA Roger Spink para el próximo ejercicio los representantes de las Islas tendrán que concurrir también a la conferencia del Partido Reformista de Farrage. Digamos finalmente que el legislador MLA Birmingham ya anunció que no aspira a la reelección en diciembre y sería por tanto la razón para que este año encabezara la ronda de conferencias de partidos en Reino Unido, la cual concluye con la confirmación de un sólido compromiso de apoyo a la libre determinación de las Falklands y de permanecer como Territorio Británico de Ultramar.