EE UU ataca otro supuesto barco narcotraficante en el Caribe

“Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra”, advirtió Trump el domingo

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmaron y defendieron públicamente los recientes ataques a embarcaciones en el Mar Caribe, intensificando la “guerra contra las drogas” de la administración al caracterizar a los cárteles como “narcoterroristas” y las operaciones como “actos de guerra”.

Trump anunció este domingo en una ceremonia de la Marina estadounidense en Norfolk, Virginia, que sus fuerzas habían atacado otro buque el sábado por la noche (el quinto ataque en las últimas semanas), afirmando que la misión estaba “destruyendo por completo a los terroristas de los cárteles”.

El líder republicano se jactó del éxito de las operaciones, afirmando que ya no hay barcos en esa zona, y afirmó: “Tenemos dificultades para encontrarlos”.

Debido al aparente éxito en el Caribe, Trump lanzó una advertencia: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar en tierra”.

Según funcionarios estadounidenses, al menos 21 personas han muerto en los ataques hasta el momento. Trump justificó las acciones calificándolas de “acto de bondad”, porque “cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y sus familias”.

Hegseth defendió los ataques como “ataques legítimos y limpios en defensa de la patria”. Aseguró que los buques eran objetivos legítimos porque la inteligencia estadounidense confirmó que transportaban una cantidad considerable de narcóticos, que sus tripulaciones eran, por lo tanto, “narcoterroristas” y que operaban en una ruta de tráfico conocida.

También justificó la política afirmando que clasificar a los objetivos como “narcoterroristas” convierte la acción en un “acto de guerra”, lo que permite a las fuerzas armadas —en lugar de a las fuerzas del orden— operar bajo un “conjunto de reglas completamente diferente”, atribuyéndose esencialmente el derecho a llevar a cabo operaciones letales sin juicio previo.

El ataque más reciente había tenido lugar el viernes, en el que murieron los cuatro tripulantes. Estados Unidos ha confirmado al menos cuatro ataques mortales en las últimas semanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también respaldó las acciones, afirmando que las fuerzas armadas tienen una “tremenda confianza” en su inteligencia y que la medida ya está teniendo un “impacto drástico” en la reducción de las salidas de drogas. Los críticos, incluida la ONU, han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional.