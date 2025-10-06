Cuatro países caribeños firman acuerdo de libre circulación

Gonsalves elogió el nuevo acuerdo, calificando el anterior de “vacío”

Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas firmaron la semana pasada un acuerdo de libre circulación que permite a sus ciudadanos vivir, viajar y trabajar indefinidamente en cualquiera de los países participantes sin necesidad de visas ni permisos de trabajo.

Según el acuerdo, los ciudadanos que viajen entre los cuatro países tendrán sus pasaportes marcados o registrados digitalmente para indicar una estancia indefinida autorizada.

Según se explicó, están dispuestos los mecanismos para que los viajeros que llegan se registren para acceder a educación, atención médica y otros servicios.

El acuerdo busca fortalecer el derecho a la libre circulación. Como señaló el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, el sistema anterior —que permitía la circulación principalmente por motivos de trabajo, pero a menudo restringía el acceso familiar a los servicios— era “vacío”.

Para abordar las preocupaciones sobre la delincuencia, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, aseguró que existen controles y sistemas de verificación de antecedentes adecuados, y enfatizó que cualquier gobierno puede “denegar la entrada a una persona que represente una amenaza real para la seguridad nacional”. Esta iniciativa está liderada por Caricom, el bloque comercial regional de 15 miembros. Anteriormente, los ciudadanos de Caricom solo podían circular libremente por motivos económicos específicos, pero este nuevo protocolo permite la reubicación por cualquier motivo, incluido el ocio.

Esta nueva “cooperación profundizada” fue posible gracias a un protocolo de Caricom de 2022 que permite a grupos más pequeños de miembros avanzar en los esfuerzos de integración sin un consenso total. Si bien Dominica y San Vicente y las Granadinas ya contaban con un acuerdo similar en el marco de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), este es el primer acuerdo de este tipo para Belice y Barbados.