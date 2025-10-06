Brasil: Fábrica de mosquitos espera resolver la crisis del dengue

Los dos métodos de Oxitec no pueden utilizarse simultáneamente

Una fábrica de mosquitos en Campinas, en el estado brasileño de São Paulo, utiliza dos nuevas tecnologías complementarias para reducir la transmisión del dengue mediante el control de las poblaciones de Aedes aegypti.

La nueva planta, inaugurada el jueves pasado, tendrá capacidad para suministrar hasta 190 millones de huevos de mosquito infectados con Wolbachia por semana, suficiente para proteger a hasta 100 millones de personas al año, según se explicó. La planta también fabrica productos de la línea Aedes do Bem, capaces de reducir las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti en comunidades urbanas en un 95%.

La fábrica de Oxitec Brasil inicia operaciones como respuesta directa al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acelerar el acceso a tecnologías innovadoras de control de vectores, y marca un momento crucial en la lucha contra el dengue no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Ante el aumento de casos de dengue en América Latina y la región de Asia Pacífico, la instalación se construyó para satisfacer la creciente demanda de gobiernos y comunidades que buscan una protección rápida, escalable y rentable.

A la espera de la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la instalación está lista para comenzar a suministrar mosquitos portadores de Wolbachia al gobierno, justo a tiempo para el inicio de la temporada de mosquitos, sin necesidad de financiación gubernamental para su construcción ni gestión.

Ambas tecnologías de control biológico funcionan mediante la liberación de mosquitos en zonas urbanas. El método Wolbachia está diseñado para grandes campañas de salud pública en áreas extensas, a través de programas gubernamentales, mientras que Aedes do Bem está diseñado para intervenciones específicas de supresión de mosquitos que cualquier persona puede implementar en puntos críticos donde la reducción de las picaduras de mosquitos es una prioridad.

La tecnología Wolbachia ha demostrado reducir la transmisión del dengue en más del 75% en proyectos piloto urbanos a gran escala. Ha sido reconocida formalmente por la OMS y adoptada por el Ministerio de Salud de Brasil como parte de su Programa Nacional de Control del Dengue (PNCD). La Wolbachia es una bacteria presente de forma natural en más del 60% de los insectos, pero no en el Aedes aegypti. Investigadores australianos idearon transferir esta bacteria al Aedes aegypti para ver si podía reducir su carga viral. La bacteria se reproduce donde se reproduciría el virus, impidiendo que este se replique. Funciona de forma similar a una vacuna. Cuando una hembra con Wolbachia se aparea con un macho en el ambiente, toda la descendencia de ese cruce tendrá la bacteria Wolbachia y no podrá transmitir el dengue, el zika ni el chikunguña, explicó Natalia Verza Ferreira, directora ejecutiva de Oxitec Brasil.

La diferencia entre la Wolbachia y el Aedes do Bem radica en que, en este último caso, los mosquitos macho se liberan en el ambiente, donde se aparean con las hembras que ya están presentes y son responsables de picar y transmitir la enfermedad. “Las crías de esta 'pareja' solo serán machos, y todas las hembras morirán. Es como un larvicida específico para hembras, ya que las hembras mueren en la etapa larvaria. El Aedes do Bem controla la población, reduce el número de hembras que pican y, en consecuencia, reduce la enfermedad”, señaló Verza Ferreira.

Sin embargo, las dos tecnologías no pueden utilizarse simultáneamente, ya que si se liberan ambas al mismo tiempo, el macho del Aedes do Bem se apareará con la hembra con Wolbachia, no habrá hembras y la Wolbachia no se transmitirá a las crías.

“La recomendación de los expertos es primero suprimir la población con el Aedes do Bem bueno y luego usar inmediatamente Wolbachia para vacunar a los mosquitos restantes para que no transmitan enfermedades”, añadió la experta.

El protocolo de aplicación consiste en usar el Aedes do Bem durante una temporada, que en Brasil va desde octubre, cuando empieza a hacer más calor y lluvias, hasta mayo, cuando empieza a hacer más frío. Dos meses después del final de esta temporada, ya se recomienda comenzar a usar Wolbachia.

“La liberación de Wolbachia ocurre entre las nueve y las quince semanas. Este período dependerá de la eficiencia del cruzamiento para transmitir la bacteria a la descendencia. Esto puede ocurrir más rápido con calor y más lento porque, con temperaturas más bajas, el ciclo de vida del mosquito se extiende”, recomienda Verza.

También señaló que ambas tecnologías se han puesto a disposición del Ministerio de Salud como políticas públicas de prevención.

“Brasil ha sufrido brotes devastadores de dengue en los últimos años. La urgencia de actuar nunca ha sido mayor. Con el nuevo complejo de Oxitec en Campinas, estamos preparados para responder de inmediato a los planes del Ministerio de Salud para expandir Wolbachia, asegurando que la tecnología pueda llegar rápidamente a las comunidades de todo el país de manera rentable”, afirmó.

Fabiano Pimenta, de Anvisa, afirmó que la agencia estaba “muy interesada en encontrar una solución para que esté disponible”. (Fuente: Agencia Brasil)