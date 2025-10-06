Argentina: Espert retira su candidatura a la reelección

“Las explicaciones necesarias se darán en el momento y lugar oportunos”, argumentó Espert

A pesar de anuncios previos en sentido contrario, el diputado libertario José Luis Espert admitió este domingo que retiraría su candidatura a la reelección al Congreso federal tras ser vinculado con un conocido narcotraficante buscado en el estado de Texas.

En este escenario, la campaña de Espert empañó la credibilidad que le quedaba a La Libertad Avanza del presidente Javier Milei tras los escándalos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpicaron al propio jefe de Estado y a la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei, respectivamente.

Espert recibió unos 200.000 dólares en 2020 de Fred Machado, un empresario argentino buscado por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero. Espert admitió la transferencia del dinero y también reconoció haber realizado alrededor de 35 viajes en los aviones privados de Machado durante su campaña presidencial de 2019, aunque afirmó desconocer detalles específicos de las actividades de su benefactor.

El economista afirmó que no podía permitir que el escándalo pusiera en peligro el “proyecto de país” libertario y denunció su situación como un “juicio mediático despiadado” y una “operación siniestra orquestada por el sistema”. Continúa como congresista en funciones y se comprometió a demostrar su inocencia sin inmunidad parlamentaria. “El tiempo demostrará que no todos somos iguales”, escribió Espert en X.

“Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a Argentina durante décadas y sustentada por un juicio mediático despiadado en mi contra”, añadió. “No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante los tribunales, sin inmunidad ni privilegios”.

Milei defendió enérgicamente a Espert, aceptando su renuncia, pero calificó las acusaciones de “gran mentira” y una “operación siniestra” de la oposición diseñada para distraer la atención del progreso del gobierno. Asimismo, el mandatario elogió a Espert por su “noble gesto” al retirarse, argumentando que el legislador era un “luchador” que anteponía la “responsabilidad histórica” ​​de la causa de la libertad a sus intereses personales.

Por otro lado, Milei confirmó que Diego Santilli reemplazará a Espert como principal candidato de LLA, lo que demuestra la “leal y noble” alianza electoral con el partido Propuesta Republicana (PRO) del expresidente Mauricio Macri.

El escándalo afectó a LLA en medio de vetos revocados y acusaciones de corrupción, lo que puso de relieve las dificultades del partido para mantener su agenda sin un consenso político más amplio.