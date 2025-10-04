Paraguay quiere construir el “Canal de Panamá” de gas natural

Albertini presentó la propuesta durante un evento en Chile

Durante la 10.ª Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en Santiago (Chile), Paraguay lanzó una ambiciosa propuesta para construir un gasoducto bioceánico que podría transformar el panorama energético del continente.

Julio Albertini, Director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía de Paraguay, presentó el proyecto, describiéndolo como un posible “Canal de Panamá” para el gas latinoamericano. La estructura facilitaría el flujo de gas natural entre mercados clave, conectando, por ejemplo, la producción de la región del Chaco paraguayo con los centros industriales de Brasil.

El objetivo principal es satisfacer la creciente demanda energética industrial de Brasil, país al que Albertini describió como “un continente en sí mismo” en términos de consumo.

A medida que Brasil y Argentina expanden su producción de gas, impulsada por los yacimientos Presal y Vaca Muerta, respectivamente, Paraguay aspira a servir como un punto clave de tránsito y coordinación para la distribución regional.

Inspirado en los marcos regulatorios de Argentina, Chile y Brasil, el plan busca superar los desafíos legales y técnicos.

Albertini señaló que ya se estaban realizando estudios avanzados para alinear la infraestructura del proyecto con su escala estratégica.

Más allá de la integración regional, el gasoducto se concibe como un paso hacia la elevación del perfil energético global de Sudamérica. “América Latina emergerá como un líder mundial en energía, alimentos y minerales críticos”, afirmó Albertini.

Mediante esta iniciativa, Paraguay aspira a pasar de ser un país consumidor a un corredor energético central, impulsando el crecimiento económico y mejorando la seguridad energética en todo el continente a largo plazo.