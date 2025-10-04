México y Paraguay respaldan a candidato guyanés para dirección del IICA

El argentino Otero está finalizando su segundo mandato como Director General

México y Paraguay anunciaron oficialmente su apoyo al candidato guyanés —el ingeniero agrónomo Muhammad Ibrahim— para el cargo de Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2026-2030.

Este respaldo se suma al unánime de los 14 países miembros de Caricom anunciado en julio. En consecuencia, Guyana está “a punto de obtener los votos necesarios para ganar las elecciones”.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, citó la “amplia experiencia y formación” del candidato y las “excelentes relaciones bilaterales” como razones para su apoyo.

Ibrahim, quien enfrenta el desafío de la hondureña Laura Suazo y el uruguayo Fernando Mattos, aspira a reemplazar al actual Director General, el veterinario argentino Manuel Otero, quien completa su segundo mandato. La elección tendrá lugar el 4 de noviembre, cuando los Ministros de Agricultura de las Américas se reúnan en Brasilia.

En una reciente Semana de la Agricultura del Caribe en San Cristóbal y Nieves, Ibrahim conversó con ministros de agricultura de más de una docena de países. Todos expresaron un firme apoyo a su candidatura para dirigir la organización hemisférica, según se informó.

También mantuvo conversaciones con altos funcionarios de Argentina, país reconocido por su larga colaboración agrícola con la región del Caribe.