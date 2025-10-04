FMI nombra a Daniel Katz como nuevo subdirector gerente

El cargo anterior de Katz fue el de Jefe de Gabinete del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

Tras la renuncia de la economista Gita Gopinath, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington, anunció este viernes la contratación de Daniel Katz como nuevo Primer Subdirector Gerente. El designado asumirá sus nuevas funciones este lunes.

Katz, abogado estadounidense y estrecho colaborador del presidente Donald Trump, fue nominado por la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a mediados de septiembre. Anteriormente, se desempeñó como Jefe de Gabinete del Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. También fue asesor económico principal durante la anterior administración Trump.

Estados Unidos, como principal accionista del FMI, tradicionalmente nomina al subdirector, mientras que el cargo principal lo deciden los socios europeos.

“En un momento de importante transformación en la economía mundial, me complace enormemente que el Directorio Ejecutivo del FMI haya aprobado el nombramiento de Katz”, declaró Georgieva. “Le doy una cálida bienvenida al equipo del FMI y espero con interés colaborar estrechamente con él. El FMI se beneficiará de su destacada experiencia en política económica y relaciones internacionales, así como de su pensamiento incisivo y liderazgo para abordar desafíos complejos”, añadió, destacando la labor de Katz en la alianza económica entre Estados Unidos y Ucrania.

Además de sus funciones en el gobierno, Katz cuenta con experiencia en el sector privado, habiendo trabajado en un fondo de cobertura macro global y como banquero de inversión en Goldman Sachs.