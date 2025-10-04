Falklands, lunes feriado nacional, Día inicio del Corte de Turba

La tradicional tarea de cortar cubos de turba que se utilizaban como combustible para calefaccionar y cocinar

El próximo lunes, 6 de octubre es Feriado Nacional en las Islas Falklands, fecha en que se conmemora el día de inicio de la temporada del llamado Corte de Turba.

El primer lunes de octubre tradicionalmente se reservaba para que la población de las Islas concurriera a los terrenos, ricos en turba (muy abundantes y superficiales en Falklands), para aprovisionarse del único combustible natural, el cual era utilizado hasta no hace tanto tiempo, para calefaccionar hogares y para cocinar.

Si bien en las modernas Falklands se utilizan otros combustibles fósiles, la temporada del corte de la turba en cubos, (la medida de una pala), que luego se cargaba en carros para llevar a las viviendas, es recordada como tradición e historia de las Islas y de la vida sacrificada de los pioneros que se establecieron hace unas nueve/diez generaciones en el archipiélago.

Además cada vivienda contaba con una suerte de secadero, techado pero bien aireado para que los cubos de turba, aprovechando meses estivales, perdieran mucha de su humedad y estuvieran prontos para el siguiente invierno y meses de frío e inagotable y casi permanente viento.

Para los visitantes que llegaban a Stanley llamaba poderosamente el olor, aroma semi-agradable que emanaba de la combustión de la turba y cubría la capital de las Islas.

El Gobierno de las Falklands en 2002, estableció el Día de Corte de Turba como feriado nacional, fecha en la cual todas las oficinas públicas permanecen cerradas a no ser los servicios esenciales.

La población local en tanto aprovecha el fin de semana largo para disfrutar de la llegada de la primavera y escaparse de los ventosos e inestables meses invernales.