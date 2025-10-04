Brasil: Toyota reanudará producción de vehículos en noviembre

La fábrica de Porto Feliz aún no tiene fecha límite para reanudar sus operaciones

La automotriz japonesa Toyota anunció este viernes que reanudará la producción en el país sudamericano el 3 de noviembre en sus plantas de Sorocaba e Indaiatuba, en el estado de São Paulo.

La semana pasada, la empresa detuvo toda la producción después de que el complejo de Porto Feliz, también en São Paulo, fuera destruido por fuertes lluvias. En esa planta se fabrican los motores, lo que provocó interrupciones en Indaiatuba y Sorocaba por la falta de este insumo clave.

Si bien la fábrica de Porto Feliz aún no tiene fecha para reiniciar sus operaciones, “la producción se reanudará con motores y piezas importadas de otras plantas en el extranjero. En esta primera etapa, Toyota Brasil producirá versiones híbridas de los modelos Corolla y Corolla Cross para el mercado nacional y de exportación. El plan de producción para noviembre y diciembre incluye compensar el volumen de vehículos híbridos no producidos entre el 23 de septiembre y el 31 de octubre”, informó la compañía en un comunicado.

Con la reanudación de la producción en las plantas de Sorocaba e Indaiatuba, la firma decidió que la suspensión temporal de los contratos (despidos) solo se aplicaría a los trabajadores de Porto Feliz. Se espera que los de Sorocaba e Indaiatuba regresen a sus puestos el 21 de octubre, tras finalizar la baja por emergencia.

Según Toyota Brasil, la producción de vehículos con motores convencionales se reanudaría en enero de 2026, tanto para el mercado brasileño como para la exportación, abarcando la línea de producción actual: Corolla y Corolla Cross, además del Yaris Hatch, fabricado exclusivamente para la exportación. Asimismo, Toyota informó que aún no hay una fecha programada para el lanzamiento del nuevo modelo Yaris Cross. (Fuente: Agencia Brasil)