OPS destaca efectos amplios del sólido programa de vacunación de Brasil

La reticencia a las vacunas prevalece entre algunos grupos, consideró Morales

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló esta semana que las sólidas campañas de vacunación de Brasil han beneficiado a los países vecinos.

Cristian Morales, representante de la OPS en Brasil, argumentó que la vacunación es una de las áreas de la salud pública donde la solidaridad entre países es más importante. Elogió el lanzamiento de la campaña de vacunación múltiple por parte del Ministerio de Salud brasileño, con su impacto regional.

“Lo que sucede en Brasil —un país grande con un comercio e intercambio muy fuertes, además del turismo— tiene influencia en otros países de las Américas y del mundo”, declaró durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Salud en Brasilia.

“Pero Brasil también está expuesto a lo que sucede en los países vecinos. Por eso, debemos priorizar el multilateralismo en nuestras acciones. Permite a los países luchar juntos contra peligros como las enfermedades prevenibles mediante vacunación y centrarse en la protección más allá de sus fronteras”, añadió. En su opinión, la campaña de vacunación múltiple de Brasil beneficia no solo a la población local, sino también a otros países de la región.

“Estamos en una época en la que, lamentablemente, se ha arraigado entre algunas personas y segmentos de la sociedad la percepción de que prevalece la reticencia a las vacunas”, señaló. “Esto es algo que todos debemos abordar: medios de comunicación, organizaciones internacionales, ministerios y la sociedad. Todos debemos repensar la importancia de priorizar la evidencia científica y los datos que la respaldan en la toma de decisiones, tanto a nivel colectivo, como en las políticas públicas, como a nivel individual y familiar”. (Fuente: Agencia Brasil)