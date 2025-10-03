Nombran fiscal jefe para nueva unidad especial de Chile

El FST se centra en el núcleo de la persecución penal, según ha declarado Valencia

El Fiscal Jefe de Chile, Ángel Valencia, nombró a Miguel Ángel Orellana como el primer titular de la nueva Fiscalía Supraterritorial (FST), creada específicamente para combatir el crimen organizado y los casos transnacionales de alta complejidad. Hasta ahora, Orellana se desempeñaba como fiscal jefe de Casos de Alta Complejidad en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

“Este nombramiento marca el inicio del establecimiento de una estructura sin precedentes en nuestro país, que permitirá al Ministerio Público abordar con mayor eficacia el crimen organizado y los delitos que trascienden las fronteras regionales y nacionales”, declaró Valencia en un comunicado.

La FST es una estructura sin precedentes en Chile, establecida mediante la reforma constitucional (Ley N.° 21.644 de febrero de 2024) para permitir al Ministerio Público abordar con mayor eficacia los delitos que trascienden las fronteras regionales y nacionales. El FST tendrá jurisdicción nacional sobre el crimen organizado, los delitos de alta complejidad y los casos que requieran coordinación suprarregional o transnacional (como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción pública).

Orellana, quien cuenta con más de 20 años de experiencia al frente de unidades de Alta Complejidad y Crimen Organizado, asumirá su cargo el 5 de enero de 2026.

La FST reportará directamente a Valencia y tendrá mayores facultades para coordinar equipos y estrategias de investigación a nivel nacional.