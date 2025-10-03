Iglesia Anglicana elige primera mujer para Arzobispa de Canterbury

Casada y con dos hijos adultos, Mullally ocupa un escaño en la Cámara de los Lores

Dame Sarah Mullally ha sido nombrada como la próxima Arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la Iglesia Anglicana.

El Arzobispo de Canterbury es el obispo de mayor rango de la Iglesia de Inglaterra y el líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial. El Rey sigue siendo el Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, cargo establecido en el siglo XVI cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica.

Mullally, de 63 años, es una exenfermera profesional que se desempeñó como Directora de Enfermería de Inglaterra. Fue ordenada sacerdote en 2006 y, en 2018, se convirtió en la primera obispa de Londres, el tercer clérigo de mayor rango de la Iglesia.

La Comisión de Nominaciones de la Corona anunció formalmente su decisión el viernes. Asumirá oficialmente el cargo tras una elección por parte del Colegio de Canónigos y una confirmación el 28 de enero, seguida de su entronización en marzo de 2026.

El nombramiento se realizó con el consentimiento formal del rey Carlos III y la bendición del primer ministro Keir Starmer. “La arzobispa de Canterbury desempeñará un papel clave en nuestra vida nacional. Le deseo mucho éxito y espero trabajar juntos”, declaró Starmer en un comunicado.

Mullally se comprometió a afrontar los errores pasados ​​de la Iglesia, que han “dejado un legado de profundo daño y desconfianza”, e insistió en que todas las acciones deben estar sujetas a escrutinio.

Su nombramiento se produce tras la dimisión del arzobispo Justin Welby por su gestión de un escándalo de abusos sexuales que involucró al organizador de un campamento, John Smyth. Un informe reveló que Welby conocía las acusaciones de abuso, pero no las denunció.

Casada y con dos hijos adultos, Mullally ocupa un escaño en la Cámara de los Lores británica, una institución no electa. Es defensora de una Iglesia más inclusiva, habiendo apoyado anteriormente las bendiciones para parejas del mismo sexo. Sin embargo, también se opone abiertamente a la legislación sobre la muerte asistida.

En su primera declaración, condenó la “horrible violencia” del ataque del día anterior a una sinagoga en Manchester, afirmando que “el odio y el racismo no pueden separarnos”.

El nombramiento ha sido inmediatamente criticado por grupos conservadores dentro de la iglesia, como la Comunidad Global de Anglicanos Confesantes (GAFCON). Argumentan que la mayoría de la Comunión Anglicana, en particular las provincias conservadoras de África y Asia (donde viven aproximadamente dos tercios de los anglicanos del mundo), todavía cree que la Biblia exige un episcopado exclusivamente masculino. GAFCON afirmó que el nombramiento demostraba que la rama inglesa de la iglesia había “renunciado a su autoridad para liderar”.