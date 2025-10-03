Falklands, transforman residencia histórica en edificio anexo para el Legislativo

Sulivan House se convertirá en edificio de oficinas para el personal de la Asamblea Legislativa.

La conversión de una construcción histórica de residencia en un edificio de oficinas con la correspondiente playa de estacionamiento fue aprobada durante la semana en Comisión en las Islas Falkland.

Se trata de Sulivan House, normalmente la residencia del gerente administrador/a del gobierno de Falklands, (tradicionalmente un profesional contratado en el Reino Unido) y que ahora al contar en ese altísimo cargo con una profesional Isleña, Dra. Andrea Clausen, con su propia vivienda en Stanley, se propuso que el inmueble pasara a oficinas para la Asamblea Legislativa electa, órgano en los hechos gobierno autónomo de las Islas.

Empero previo a dicha aprobación el asunto fue abordado por la Comisión de Edificios Históricos de las Falklands, para que sus integrantes informaran a la Comisión de Planificación y Construcción de los valores patrimoniales del inmueble.

Joost Pompert miembro de la Comisión de Construcciones Históricas resaltó que tanto las instalaciones de estufas a leña o turba y las escaleras no habían sido mencionadas en la designación original del inventario y solicitó si se pudiera rectificar esos detalles en el futuro.

El Director de Obras Públicas de las Islas, Colin Summers confirmó que las inquietudes planteadas serán debidamente consideradas.

Emma Goss hablando en nombre del Museo y Patrimonio de las Islas dijo que apoyaban el nuevo uso del edificio. En efecto del momento que la construcción histórica estaba vacía, lo más probable era que acelerara su deterioro.

Pompert estuvo de acuerdo y resaltó que resultaba alentador que el edificio fuera a ser utilizado nuevamente, pero también agregó que espera ver un “mantenimiento correcto” de sus instalaciones.

Pero el tema del destino de Sulivan House fue nuevamente abordado por la Comisión de Planificación y Construcción, para atender algunas otras objeciones al nuevo uso.

La solicitud de cambio fue apoyada afirmando que “la propuesta significará cambios mínimos a los planos del edificio o cambios a su presentación original”

“Los trabajos internos a realizarse no distorsionarán ni oscurecerán el significado cultural histórico del edificio como tampoco distraer su interpretación o apreciación. Los cambios internos se consideran mínimos y serán rápidamente identificables. Más aún ninguno de los trabajos propuestos resultarán en demolición alguna o cambios significativos en la vista del inmueble”

El legislador MLA Mark Pollard sostuvo que se planten varias opciones para el edificio, dejarlo vacío y esperar a ver si un futuro Gerente General de las Falklands deseaba mudarse al mismo, o transformarlo en apartamentos o un edificio de múltiples ocupaciones, lo cual implicaría cambios profundos a su interior además de extremadamente costoso.

Colin Summers reveló que anteriores Gerentes Generales no estaban muy satisfechos con Sulivan House, lo cual “nos brinda una idea de cuán apropiada era para ese fin”. Agregó que si su cambio de propósito, como para una residencia de una familia común sería demasiado grande y cara de solventar y sin lugar a dudas una fuerte carga para quien la ocupe.

De todos modos se entendía que debía ser reutilizada pues como adelantó Ms Goss, las construcciones históricas necesitan ser ocupadas o la alternativa es su rápido deterioro.

En cuanto al estacionamiento Summers informó que se habían hecho algunos modelos de espacios con ese fin pero que no resultarán “especialmente significativos”, También explicó que era de esperar un incremento en el tránsito vehicular ya que está ubicada en una vía de senda y dirección únicas.

Entendió por otra parte que habría un impacto minimizado en el flujo del tránsito justamente por ser de una mano sola.

Y en cuanto al estacionamiento en sí, “no hay nada que impida estacionar en calle”, pero aclaró, “los legisladores no podrían lucirse mucho frente a los visitantes”.

Igualmente la playa de estacionamiento cuenta con suficiente espacio para el personal de los distintos legisladores y visitantes, concluyó el Director de Obras Públicas. (Fuente Penguin News)