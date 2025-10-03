EE UU ataca otro buque cerca de Venezuela: 4 muertos

Hegseth publicó un video del ataque

El secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, anunció este viernes que las fuerzas de su país llevaron a cabo un ataque letal y cinético ordenado por el presidente Donald Trump contra un “buque narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas” cerca de la costa de Venezuela.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”, escribió Hegseth en X. En el incidente, cuatro presuntos “narcoterroristas” a bordo del buque murieron, sin que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultara herido, lo que eleva el número total de muertes a 21.

Hegseth argumentó que datos de inteligencia confirmaron que el buque traficaba “cantidades sustanciales de narcóticos” con destino a EE UU y operaba en una ruta conocida de narcotráfico. “Nuestra inteligencia ha confirmado sin lugar a dudas que esta embarcación traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida de narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, añadió.

Además, publicó un video del ataque, que mostraba una pequeña embarcación explotando y luego ardiendo inmóvil en el agua. Trump afirmó que la embarcación estaba “cargada con suficiente droga para matar de 25 a 50 mil personas”.

Fue el cuarto ataque mortal en el Caribe contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, al menos tres de las cuales procedían de Venezuela. Estas maniobras forman parte de lo que la administración Trump ha declarado un “conflicto armado” con los cárteles. El presidente ha declarado que está tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales, una medida que prepara el terreno para una mayor acción militar en América Latina sin la aprobación directa del Congreso. Si bien Trump vinculó una ofensiva anterior con el cártel del Tren de Aragua, publicaciones posteriores, incluida la del último ataque, no han proporcionado detalles sobre las organizaciones apuntadas. Una fuerza de al menos ocho buques de guerra y más de 5000 efectivos ha sido desplegada en el Caribe.