Bessent insiste en que EE UU está listo para ayudar a Argentina

Bajo fuertes críticas por el deterioro de sus políticas económicas, Milei comparó a Bessent con el futbolista Lionel Messi

El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, reiteró públicamente su firme apoyo al gobierno del presidente argentino Javier Milei, confirmando que su agencia está preparada para hacer todo lo necesario para estabilizar la economía del país sudamericano y que trabaja en un paquete de swap de divisas estimado en unos 20 000 millones de dólares.

Bessent anunció que un equipo liderado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, viajará a Washington en los próximos días para lograr avances significativos en las opciones para brindar apoyo financiero.

El funcionario de la administración del presidente Donald Trump también señaló que los ministros de finanzas del G7 (Grupo de los 7) enfatizaron la importancia del éxito de las políticas económicas de Milei para Argentina, la región y el propio G7.

Además, Bessent aclaró que EE UU no está aportando dinero a Argentina, indicando que el apoyo financiero se estructuraría como un swap, un préstamo o un mecanismo similar, en lugar de un rescate directo en efectivo. Tras estos anuncios, Milei comparó a Bessent con la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi: “Bessent es Messi”, enfatizó Milei al agradecerle públicamente su apoyo.

Por otro lado, Milei también elogió la excelente labor de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y confirmó su “importante” reunión con Trump el 14 de octubre.

El líder libertario también apoyó al congresista José Luis Espert, quien enfrenta fuertes críticas por sus vínculos con un conocido narcotraficante buscado en el estado de Texas.

El mandatario optó por centrarse en el llamado “Riesgo Kuka”, el peligro de un retorno a las políticas económicas kirchneristas, un factor real que afecta a la economía.

El gobierno se encuentra bajo una intensa presión debido a una pérdida significativa de reservas de divisas, con el Tesoro interviniendo fuertemente en el mercado cambiario para defender un tipo de cambio imaginario “pre-techo” de alrededor de AR$1.424,5 por dólar. La necesidad de frenar el fuerte aumento del valor del dólar (que subió a AR$98,50 esta semana) en medio de la baja oferta del sector agrícola ha acelerado las negociaciones del gobierno para el swap estadounidense.

Estas negociaciones se llevan a cabo a solo 15 días hábiles de las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que convierte el control cambiario en un activo político clave para el partido gobernante.