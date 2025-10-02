Kicillof visita a CFK ante inminentes elecciones legislativas

Kicillof busca replicar la estrategia que permitió al peronismo derrotar a los Libertarios de Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof, gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires y posiblemente el principal líder de la oposición tras las elecciones del 7 de septiembre en su distrito, donde asestó un duro golpe a la fuerza política del presidente Javier Milei, visitó este miércoles a la titular del Partido Justicialista (Peronista), Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La exjefa de Estado se encuentra bajo arresto domiciliario por cargos de corrupción en un apartamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde aún desempeña un papel importante en la política argentina, en particular a través de publicaciones en redes sociales criticando a Milei.

La reunión de 90 minutos tuvo lugar en medio de una creciente crisis económica antes de las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El encuentro fue considerado un gesto importante para proyectar unidad dentro del movimiento peronista/justicialista, especialmente en medio de las acusaciones de corrupción contra el gobierno nacional, el alza del dólar y del riesgo país, y la caída de los mercados.

Fuentes cercanas al gobierno provincial describieron la conversación como “positiva”. Ambos líderes repasaron la situación nacional e internacional y las estrategias para seguir uniendo fuerzas de cara a los comicios.

No se difundió ninguna foto ni declaración oficial tras la reunión, lo que sugiere que persisten ciertas tensiones sin resolverse.

Fue el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde que CFK comenzó a cumplir su condena hace más de 110 días, un retraso que generó críticas de sus aliados más cercanos.

Kicillof está realizando una activa campaña para consolidar el apoyo de los votantes y replicar la estrategia que permitió al peronismo derrotar a los Libertarios en las elecciones de Buenos Aires.

El peronismo vuelve a ser un desafío para Milei, en medio de una intensa presión política y económica, que incluye el aumento de los indicadores financieros y acusaciones de corrupción, como las que involucran a su hermana, Karina, con la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) o al diputado José Luis Espert.

También el miércoles, Kicillof realizó mítines en Ensenada, Florencio Varela y Merlo para apoyar la candidatura del exministro de Defensa Jorge Taiana al Congreso, en la que rivaliza con Espert.