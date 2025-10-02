Falklands pone en marcha mecanismo para relevar y elaborar un Índice de Gastos del Hogar

El poster con que se invitaba a las familias/hogares a sumarse al relevamiento con registro trimestral de erogaciones por bienes y servicios

El Gobierno de las Islas Falkland, FIG, ha instrumentado un sistema de relevamiento durante un año, dividido en cuatro trimestres para poder elaborar un Índice de Gastos de Hogares, para asi poder contar con un mecanismo de precios al día, fundamentales para calcular el coso de vida.(tema siempre polémico) y permitir al propio gobierno afinar mas acertadamente sus cuentas, ingresos y gastos en una época que existe mucha volatilidad en los valores.

Para ello se ha seleccionado a un grupo de hogares/familias tanto en la capital Stanley como en el Campo (zona rural) a quienes se les exigirá que computen todos sus gastos, por la adquisición de productos y pago de servicios. Se implementara un programa a doce meses, hasta setiembre 2026, con la entrega de una rendición de cuentas, tanto de gastos corrientes como de aquellas mayores de £ 300, el cual empieza a correr este mes de octubre, seguido de enero del 2026, abril 2026 y Julio 2026.

El relevamiento tendría que resultar representativo del tejido social de las Falklands, pues también incluye datos demográficos o sea como esta compuesto el núcleo familiar.

Para asegurar la confidencialidad de la información hay un gerente especifico del relevamiento, y los seleccionados para el proyecto solo tendrán acceso a dicho gerente. Para ello contarán con un código específico de información relativo a la composición demográfica y cuando el gerente recoja la información inmediatamente será de identificación anónima para la siguiente etapa donde trabajaran los analistas y procesadores del material.

Empero el gerente, y solo el gerente, por intermedio de código podrá saber de los hogares y resultados, además de comprobar si efectivamente se cumple con el registro de todas las erogaciones, como demandadas, y los cumplidores se podrán hacer acreedores de un vaucher de £ 200 para compras en comercios locales, además de un premio mayor a los doce meses de £ 5,000 en un sorteo para premiar entre los cumplidores.

Según FIG al tener un único gerente se asegura que la información recogida se mantiene segura y confidencial.

Con la recolección de datos del relevamiento, el FIG podrá elaborar un nuevo índice de precios al consumo, RPI, con un amplio abanico de bienes y servicios, y cuyos precios de actualizan trimestralmente. El RPI sirve para ajustar el costo de vida, a la vez que brindar información al gobierno, para el presupuesto y ofrecer un horizonte para el sector privado.

En fin al mantener información al dia en cuanto en que gastan los hogares sus ingresos, y en que porcentajes, se podrá disponer de un panorama más certero de los precios tanto en Stanley como en el Campo.