Falklands, maniobras militares entre el 06 y 14 de octubre

La mayoría del ejercicio se desarrollará en la vecindad de la capital Stanley, tanto de día como de noche (Foto by Cpl C Tierney BFSAI)

El comando de las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur, BFSAI, con cuartel general en las Islas Falkland ha informado que entre el 6 y 14 de octubre tendrá lugar un ejercicio de entrenamiento por parte de la Compañía de Infantería Rotante, en este caso la Compañía I del Segundo Batallón de Fusiles (2 Rifles) del Ejército Británico, actualmente desplegadas en las Falklands.

El ejercicio ExCape Sword tendrá lugar fuera del Complejo de MPC en las siguientes fechas y locaciones,

1) en zona central de Stanley, capital de Falklands, 6 de Octubre. Ejercicio comienza con inserciones marítimas y por tierra, en tanto el Batallón de Fusiles 2 de patrulla defiende la localidad.

2) en la vecindad de Stanley, días 06, 07, 08 y 09, tanto diurno como nocturno. Durante ese tiempo se puede esperar fuego de salva, ruidos de explosiones e iluminación para detectar paracaidistas

3) en la vecindad de Wireless Ridge, el 10 y 11 de octubre, también día y noche con un despliegue similar de fuego de salva, explosiones e iluminación para detectar paracaidistas, especialmente el 11 sobre la madrugada, 05:00

Durante todo el ejercicio los integrantes practicarán con fuego de salva, día y noche. Para Rifles 2 será el ejercicio de preparación culminante de su rotación en Falklands.

BFSAI, desde ya agradece a la comunidad de las Islas Falklands por su continuo apoyo.