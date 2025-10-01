Milei recompone su relación con Macri tras la derrota en Buenos Aires

El reencuentro entre ambos líderes llega a menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales

El presidente argentino Javier Milei reanudó el diálogo con el expresidente Mauricio Macri después de más de un año de distanciamiento político. El acercamiento se produjo tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por más de un millón de votos.

El vínculo, que había quedado congelado pese a la alianza parlamentaria que ambos compartían, se reactivó con un intercambio de mensajes la semana pasada y un encuentro en la residencia de Olivos el domingo. “Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió Macri en redes sociales, confirmando la reunión.

Milei, por su parte, reconoció el gesto. “Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas. A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo”, declaró en una entrevista.

El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 30, 2025

El expresidente había tendido la mano en medio de la crisis financiera y política del Gobierno libertario, al advertir que “no es momento para creer que cuanto peor, mejor”.

El reencuentro entre ambos líderes llega a menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales. Analistas señalan que aún es incierto si este acercamiento tendrá efectos concretos en los comicios, aunque marca un giro en la estrategia de Milei tras su golpe en las urnas y el deterioro económico.