La reducción temporal de los aranceles de exportación de Argentina sacude a la CBOT

El 86% de los 19,6 millones de toneladas que alcanzaron el límite de US$7.000 millones el jueves fueron registradas por siete empresas exportadoras

El gobierno argentino implementó temporalmente un cupo de cero aranceles de exportación para los envíos de granos (hasta un límite de US$7 mil millones), que los exportadores agotaron en tan solo tres días.

El repentino aumento de la oferta argentina provocó que el precio de la soja en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cayera US$5 por tonelada y un 1,15% durante la semana.

Según informes de Reuters, la soja argentina libre de impuestos llevó a los compradores chinos a encargar alrededor de 40 barcos a Argentina, lo que profundizó la exclusión de la soja estadounidense del mercado chino en medio de las tensiones comerciales en curso, incluso mientras la cosecha estadounidense está en marcha.

Los precios de otros granos se mantuvieron bajos. Los precios del maíz y el trigo se mantuvieron en sus mínimos de cinco años en Chicago, aunque el precio del maíz uruguayo sigue siendo favorable para los agricultores locales. La colza también experimentó una caída semanal de US$5 por tonelada en el mercado europeo.

Los precios de la soja en Uruguay se negociaron a la baja, mientras que cultivos de invierno como el trigo y la cebada registraron pocas ventas anticipadas debido a que los precios estaban por debajo de los presupuestados por los productores.