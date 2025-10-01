Comunidad israelí en Argentina busca reparación legal por episodio de antisemitismo

Berenstein explicó que se presentó una denuncia legal por la posible comisión de delitos

La Delegación de Asociaciones Israelíes Argentinas (DAIA) presentó una doble denuncia —legal y educativa— tras la viralización de un video que muestra a estudiantes de secundaria coreando consignas abiertamente antisemitas (“Hoy quemamos judíos”) durante un viaje de graduación.

El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, explicó que la denuncia penal se presentó por incitación a la persecución o al odio para determinar responsabilidades individuales. El gobierno del presidente Javier Milei también denunció a la agencia Baxter Viajes Express y a sus coordinadores.

Los estudiantes involucrados en el incidente asisten a la Escuela Humanos de Canning, provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La escuela emitió un comunicado condenando las acciones de los alumnos y desmarcándose de la agencia de viajes y del coordinador, quien, según se informó, fue despedido.

Berenstein expresó su profundo dolor, vinculando los cánticos no solo con el Holocausto, sino también con el reciente ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por la organización terrorista Hamás en Israel, que incluyó el asesinato y la quema de personas.

También lamentó la proliferación del antisemitismo, especialmente entre los jóvenes, que atribuye a la idealización de los movimientos terroristas.

Asimismo, la DAIA está implementando una estrategia paralela mediante campañas de educación y concientización en las escuelas argentinas para erradicar el antisemitismo y el discurso de odio.

Berenstein enfatizó la importancia de establecer límites y responsabilizar a los padres y coordinadores. También mencionó la promoción de cursos y la creación de una guía para combatir el antisemitismo en plataformas de redes sociales como TikTok. “Oremos por una sociedad mejor, una que comprenda que el odio nunca es una opción”, enfatizó en una entrevista.