Air France y Airbus vuelven a juicio por el accidente del vuelo Río-París

El vuelo AF447 despegó de Río de Janeiro el 31 de mayo de 2009 con 61 ciudadanos franceses, 58 brasileños y personas de otros 32 países a bordo

Air France y el fabricante de aeronaves Airbus vuelven a los tribunales tras su absolución de 2023 de los cargos de homicidio corporativo relacionados con el accidente del vuelo AF447 de Río de Janeiro a París en 2009, en el que fallecieron las 228 personas a bordo.

El accidente ocurrió el 1 de junio de 2009, cuando el avión entró en pérdida aerodinámica sobre el Atlántico después de que sus sensores de velocidad (tubos de pitot) se bloquearan con cristales de hielo.

Los investigadores franceses concluyeron que los pilotos gestionaron mal la pérdida de datos y no respondieron a las alertas, lo que provocó la caída del avión. Las compañías atribuyeron principalmente la responsabilidad a un error del piloto.

En 2023, un tribunal inferior exoneró a ambas compañías de responsabilidad penal, dictaminando que, si bien habían cometido actos negligentes, no se podía demostrar que estos fueran la causa directa del accidente.

Airbus fue citada por cuatro actos negligentes, incluyendo la ocultación de información sobre los sensores problemáticos. Al mismo tiempo, Air France fue acusada de negligencia en comunicar información técnica sobre el equipo defectuoso a sus pilotos.

La fiscalía presentó una apelación bajo presión de las familias de las víctimas, quienes argumentan que las compañías conocían los problemas con los sensores y no proporcionaron a la tripulación la capacitación adecuada para emergencias a gran altitud.

El juicio de apelación comenzó esta semana y está previsto que finalice el 27 de noviembre. De ser condenadas, las compañías se enfrentan a multas de 225.000 euros cada una, además de un importante daño a su reputación.

El vuelo 447 de Air France (AF447) era un vuelo internacional regular de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro-Galeão en Brasil hasta el Aeropuerto Charles de Gaulle de París en Francia.

El 1 de junio de 2009, el Airbus A330-203 (matrícula F-GZCP) se estrelló en el océano Atlántico a unos 965 km de la costa noreste de Brasil, causando la muerte de las 228 personas a bordo: 216 pasajeros y 12 tripulantes. Sigue siendo uno de los desastres aéreos más mortíferos en la historia de Air France y el peor ocurrido con un Airbus A330. El incidente puso de manifiesto las vulnerabilidades en la recuperación de la pérdida a gran altitud, la dependencia de la automatización y la fiabilidad de los sensores, lo que provocó cambios globales en la formación de pilotos y el diseño de aeronaves.