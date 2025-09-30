Manifestantes de la Generación Z Paraguay liberados - sin cargos

La Policía no encontró cargos que presentar contra los detenidos en las manifestaciones del domingo (Foto ABC)

Veintiocho manifestantes detenidos el domingo en Asunción tras la marcha “Generación Z Paraguay” fueron liberados la noche del lunes.

El Ministerio Público, con la participación de la Fiscalía de Derechos Humanos, ordenó su liberación tras concluir que no existían pruebas suficientes para fundamentar los cargos de alteración del orden público, resistencia o vandalismo contra los manifestantes.

Al salir del centro alrededor de las 20:00, los detenidos corearon “¡No más dictadura!” y otras consignas. Decidieron esperar y marcharse juntos.

Varios abogados y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) denunciaron la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante la marcha del domingo. Los letrados señalaron que la policía no especificó los delitos cometidos por los detenidos.

Por su parte, el MNP emitió un comunicado condenando las acciones de la policía y alegando la falta de garantías para la atención médica externa en ausencia de órdenes de captura, e instó al Ministerio Público a investigar el uso abusivo de la fuerza.

Un manifestante declaró que no se les silenciaría y que volverían a las calles “mil veces más” si fuera necesario, a pesar de lo que, según él, era un intento del gobierno de “intimidar” a la ciudadanía.

El recuento inicial de arrestos fue de aproximadamente 30 personas, aunque 28 fueron liberadas en el grupo final.