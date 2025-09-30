Falklands responde a Milei, confiamos en la auto determinación y el apoyo británico

El legislador electo MLA Roger Spink, “Falklands está acostumbrado a las demandas de presidentes argentinos, no es nada nuevo, ni sorprende, ni genera pánico.”

Presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea e las Naciones Unidas

“En las Islas Falklands, nos sentimos muy seguros y confiados con el apoyo que recibimos de todos los partidos políticos británicos para el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación y nuestros deseos de permanecer como un Territorio Británico de Ultramar,” sostuvo el legislador electo de las Islas MLA Roger Spink en una entrevista telefónica que le realizara la agencia de noticias GBnews desde el Reino Unido.

La respuesta fue a una pregunta sobre las recientes demandas del presidente argentino Javier Milei sobre la soberanía de las Islas planteadas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y que el entrevistador calificó como ‘reiteradas y pérdida de tiempo.’ tanto para el jefe de estado y para los argentinos en general.

El legislador de las Islas dijo que no resultaba nada nuevo que los presidentes argentinos hicieran ese tipo de comentarios, particularmente ya que se aprestan a las elecciones de medio término en el correr de octubre, y por tanto, “no es nada que asuste, sorprenda o genere pánico al pueblo de las Falklands. Este tipo de retórica es un flujo constante de parte de Argentina”.

Agregó entonces que las Falklands se sienten muy confiadas de la protección recibida de las tropas británicas en las Islas y del sistema político del Reino Unido, “es más en nuestra propia elección a celebrarse en diciembre, estoy más que seguro que ningún candidato resulte electo si no está totalmente convencido de nuestro derecho a la auto determinación y a nuestros deseos de permanecer como un Territorio Británico de Ultramar”.







“Creo por otra parte, que el apoyo al pueblo de Falklands y para todas esas muchas generaciones que siguen viviendo en las Islas, sigue tan firme como lo ha sido siempre, sólido como una roca. No hay nada porque sentir pánico”.

GBnews preguntó entonces por la política exterior del Primer Ministro Kier Starmer, incluyendo “la entrega de territorios como las islas Chagos” y si eso acaso no era tema de preocupación las Falklands.

MLA Spink dijo que para ser justo con Starmer recordó que durante el Consejo Ministerial Conjunto del año pasado, el Primer Ministro confesó que las Falklands eran un tema personal para él. Tuvo un familiar que estuvo en la guerra de Falklands en 1982, a bordo de una nave de combate que participó del desembarco británico en San Carlos. Además en el actual parlamento británico de mayoría Laborista se cuenta con muchos legisladores que apoyan a las Falklands, los cuales han visitado las Islas, al igual que representantes del Grupo de todos los partidos que respaldan la autodeterminación del pueblo de las Falklands.

Para cerrar el entrevistador de GBNews preguntó al veterano legislador si estaba preparado a tomar las armas si fuera necesario de plantearlo la situación, y si estaría en la primera línea de defensa de las Falklands. MLA Spink dijo, “probablemente soy un poco mayor para eso, pero en Falklands contamos con nuestra propia Fuerza de Defensa y estoy seguro que todos ellos si lo estarían”. Es decir tomar las armas en defensa de Gran Bretaña, ‘ciertamente así seria’