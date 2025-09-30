Bolsonaro llama al médico - hospitalización no por ahora

La hospitalización no será necesaria por el momento, declaró el médico a última hora del lunes

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se sintió mal la noche del lunes con hipo recurrente, vómitos y empeoramiento del dolor abdominal relacionado con el apuñalamiento que sufrió en 2018. Dada su condición, su familia solicitó la presencia de un médico.

Bolsonaro se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia tras su condena por conspiración golpista. El hijo de Bolsonaro, el concejal Carlos Bolsonaro, llamó al doctor Carlos Birolini.

Tras examinar a Bolsonaro en su domicilio, el Dr. Birolini declaró que la hospitalización no sería necesaria por el momento. La visita del galeno ya estaba programada para retirarle los puntos de una cirugía reciente.

Desde su condena y arresto domiciliario dos semanas antes, Bolsonaro ya ha ingresado en el hospital dos veces, incluyendo para la extirpación de nueve lesiones cutáneas, dos de ellas cancerosas, y una visita previa urgente por síntomas similares (hipo, vómitos e hipotensión).

Tras la noticia de su dolencia, algunos aliados políticos de Bolsonaro, como el senador Magno Malta y el diputado Delegado Caveira, llegaron a su residencia.

El lunes por la mañana, recibió la visita del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien se unió al senador Flávio Bolsonaro y al concejal de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro, ambos hijos del exmandatario.