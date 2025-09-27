Malvinas: la estrategia de dos carriles de Milei

El presidente Javier Milei ante la Asamblea General se queja de que la ONU no ha avanzado en ayudar a Argentina con sus reclamaciones sobre las islas del Atlántico Sur.

El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, recibió la visita del embajador del Reino Unido, David Cairns.

El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, recibió esta semana al recientemente designado embajador británico en Buenos Aires, David Cairns. Según trascendió, la reunión se centró en temas de cooperación, comercio e inversiones bilaterales. La disputa por las Islas Falkland/Malvinas no estuvo sobre la mesa, pese a que el presidente Javier Milei la mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

En paralelo, la Cancillería argentina volvió a quejarse por las actividades hidrocarburíferas en aguas de las islas, una postura reiterada en foros internacionales.

En su intervención en Naciones Unidas, Milei criticó con dureza el funcionamiento del organismo y enumeró cuatro puntos que, a su juicio, reflejan consecuencias negativas para la Argentina. El primero fue la falta de avances en el reclamo de soberanía por las Falkland/Malvinas, que lleva más de ochenta años sin resultados.

El mandatario también cuestionó la ineficacia de la cooperación internacional para juzgar a los responsables de los atentados terroristas en Buenos Aires contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

Como tercer punto, reclamó la ausencia de condena global a la violencia de izquierda en diversos organismos internacionales. Finalmente, exigió la liberación de un ciudadano argentino detenido por el régimen venezolano de Nicolás Maduro.