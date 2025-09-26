Toyota detiene producción de automóviles en Brasil debido a daños en planta

El complejo destruido de Porto Feliz es donde se producen los motores, lo que ha paralizado las labores en otras plantas

Una planta brasileña del fabricante japonés de automóviles Toyota detuvo toda su producción tras ser destruida por las fuertes lluvias que azotaron São Paulo.

Dados los daños en el complejo de Porto Feliz, en el estado de São Paulo, donde se producen los motores de la marca, las fábricas de Indaiatuba y Sorocaba, abastecidas por la primera, también suspendieron sus operaciones.

”A primera vista, la reactivación de la planta de motores tardará meses. Ante esta situación, la compañía está buscando proveedores alternativos de motores entre las plantas de Toyota en otros países, con el objetivo de reanudar la producción de vehículos en las plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP)”, declaró el fabricante en un comunicado.

Tras la suspensión, la compañía está en conversaciones con los empleados para acordar una suspensión temporal, mediante la cual los operarios no trabajarían ni recibirían su salario completo, aunque conservarían su relación laboral. Los empleados de la planta de Sorocaba (SP) decidirán en una asamblea virtual a partir de este viernes si aceptan la propuesta de despido presentada por la empresa. Tienen hasta el 28 de septiembre para debatirla.

El Sindicato de Trabajadores de las Industrias Metalmecánica, Eléctrica, Electrónica, Siderúrgica, Fundición, Automotriz, de Autopartes y Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva y Cabreúva informó en un comunicado que la empresa se comprometió a mantener los empleos de todos los trabajadores de Porto Feliz, incluyendo los beneficios ya negociados.

Al ser consultada sobre la propuesta, Toyota respondió: “Las propuestas se presentarán a partir de hoy, para su votación en los próximos días, y una vez aprobadas, se aplicarán de forma urgente”. (Fuente: Agencia Brasil)