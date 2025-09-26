Presidente boliviano afirma que la Tercera Guerra Mundial es inminente

Fue el último discurso de Arce como presidente ante la Asamblea General de la ONU

El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, declaró ante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que la humanidad estaba al borde de una Tercera Guerra Mundial, que sería notablemente diferente a todos los conflictos anteriores. El mandatario se centró en un llamado urgente a la paz en medio de sistemas económicos enfrentados.

“El riesgo de que la paz que aún existe desaparezca y de que un nuevo tipo de tercera guerra mundial sumerja al planeta en un duelo es muy real si no reaccionamos a tiempo”, advirtió. Por lo tanto, la comunidad internacional debe actuar contra los conflictos armados, el intervencionismo y la desigualdad, sostuvo.

También pidió el fin del sufrimiento en Gaza, denunciando explícitamente las acciones de Israel como “masacres” y afirmando que esta violencia contaba con la complicidad de Estados Unidos, que buscaba acelerar el desplazamiento de los palestinos. “La amenaza de muerte también se cierne sobre Oriente Medio. El dolor de millones de familias por la muerte de decenas de palestinos no encuentra consuelo ni fin”, señaló el líder sudamericano.

Arce también denunció la “dominación salvaje del sistema capitalista” como la causa fundamental de las divisiones globales, la creciente desigualdad y la injusticia. Advirtió además que el desarrollo capitalista descontrolado y el uso indebido de la inteligencia artificial podrían destruir el planeta, agravar la crisis climática y volver “innecesaria” a la mayoría de la población.

Asimismo, Arce argumentó que, 80 años después de su creación, los objetivos fundacionales de la ONU no se han cumplido, y el mundo sigue “tan dividido y confrontado como en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial”.

Por ello, propuso la creación de una comisión internacional de la ONU para establecer mecanismos de reparación por los daños causados ​​por el colonialismo, el neocolonialismo, la esclavitud y el genocidio a los pueblos del Sur Global. Este organismo buscaría reparaciones económicas e históricas, disculpas oficiales y la restitución de bienes culturales.

Este fue el último discurso de Arce como presidente ante la Asamblea General, ya que dejará su cargo en noviembre.