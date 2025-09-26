Paraguay busca negocios en Oriente Medio y se reúne con Netanyahu

Netanyahu agradeció a Peña su firme apoyo a Israel

El presidente paraguayo, Santiago Peña, se reunió este jueves en Nueva York con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el príncipe heredero de Kuwait, el jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con Netanyahu, el líder sudamericano, firme defensor de Israel, enfatizó sus “principios y valores comunes”, tras su discurso en la ONU, donde afirmó el “derecho de Israel a defenderse”. También abordaron el fortalecimiento de los lazos bilaterales, el impulso a la inversión y la cooperación en seguridad y sectores estratégicos.

“Nos unen principios y valores comunes, y compartimos el deseo de seguir impulsando una relación positiva que promueva la cooperación, la inversión y la seguridad en beneficio de nuestras naciones”, declaró Peña en X tras la reunión.

El primer ministro agradeció a Peña su “firme apoyo” a Israel, y mencionó específicamente la firme oposición de Paraguay al “sesgo antiisraelí” en las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.

Por su parte, el Príncipe Heredero y Kuwait expresaron gran interés en la seguridad alimentaria, los productos paraguayos y la exploración de inversiones tecnológicas en el país sudamericano.

Además, Peña se reunió con líderes empresariales de la organización Global Americans para analizar oportunidades de inversión en Paraguay, con el objetivo de generar industria y empleo mediante la consolidación de su país como una democracia estable y con proyección internacional, creando un entorno propicio para los negocios.