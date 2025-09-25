Milei mantiene tiene apretada agenda en Nueva York

Milei recibió el Premio Ciudadano Global 2025 de manos del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

El presidente argentino Javier Milei tuvo una agenda apretada este miércoles en Nueva York tras su discurso ante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Recibió el Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council de manos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien anunció que se estaban negociando un canje de US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA), formalizando así una alianza estratégica con un “aliado de importancia sistémica”.

Los Premios Ciudadano Global son una distinción anual del Atlantic Council, una organización estadounidense centrada en la política internacional, la seguridad global y la cooperación transatlántica, que reconoce a personas destacadas que han realizado contribuciones únicas para abordar los desafíos globales, promover la idea de la “ciudadanía global” y un compromiso con la cooperación internacional, la paz, la prosperidad y el cambio positivo más allá de las fronteras nacionales.

Milei destacó el desempeño económico de su administración, afirmando que Argentina ahora cuenta con un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. También agradeció el apoyo del presidente Donald Trump a sus reformas. “Para sanear las cuentas públicas, tomamos medidas que a primera vista parecían impopulares. Con valentía, esfuerzo y paciencia, los argentinos nos apoyan. Sabemos que vamos por buen camino”, enfatizó Milei. “Nuestros oponentes han atacado a nuestra administración porque saben que ahora es el momento de destruirnos”.

Asimismo, recibieron premios en el evento el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Milei también se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien calificó el encuentro de “excelente” y aseguró que Argentina “avanzaba en la dirección correcta”.

Georgieva destacó la importancia de la disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales de Argentina, y prometió el apoyo del FMI en la implementación de políticas para “salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”.

Para culminar su viaje a Nueva York, Milei tiene previsto reunirse este jueves por la tarde con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras lo cual mantendrá encuentros con importantes organizaciones de la comunidad judía.