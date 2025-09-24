Trump subraya fracasos de Europa en materia de inmigración y energía

“La inmigración y sus ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental”, advirtió Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, enfatizó durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU este martes que las políticas de otros países en materia de inmigración y energía estaban “destruyendo gran parte del mundo libre” y llevando a las naciones “al infierno”.

Trump condenó lo que llamó el “experimento fallido de fronteras abiertas”, señalando a los países europeos por permitir la entrada de un gran número de inmigrantes indocumentados. Afirmó que estas políticas están causando graves problemas, y mencionó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, como ejemplo.

Asimismo, el líder republicano describió el cambio climático como “la mayor estafa de la historia” y criticó las energías renovables como la “estafa verde”. Argumentó que los países, especialmente en Europa, estaban perjudicando sus economías al cambiar a energías renovables costosas, mientras que China seguía utilizando combustibles fósiles más baratos, como el “carbón limpio y hermoso”.

Por otra parte, Trump cuestionó el propósito de la ONU, sugiriendo que es un organismo ineficaz que solo usa “palabras vacías” para abordar problemas globales.

Sobre el conflicto israelí-palestino, afirmó que reconocer un Estado palestino sería una “recompensa” para Hamás.

A lo largo de su discurso, que duró casi una hora, Trump elogió la trayectoria de su administración en temas como la reducción de los cruces fronterizos y el fin de lo que denominó guerras “interminables”.