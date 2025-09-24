Trump subraya fracasos de Europa en materia de inmigración y energía

El presidente estadounidense, Donald Trump, enfatizó durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU este martes que las políticas de otros países en materia de inmigración y energía estaban “destruyendo gran parte del mundo libre” y llevando a las naciones “al infierno”.
Trump condenó lo que llamó el “experimento fallido de fronteras abiertas”, señalando a los países europeos por permitir la entrada de un gran número de inmigrantes indocumentados. Afirmó que estas políticas están causando graves problemas, y mencionó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, como ejemplo.
Asimismo, el líder republicano describió el cambio climático como “la mayor estafa de la historia” y criticó las energías renovables como la “estafa verde”. Argumentó que los países, especialmente en Europa, estaban perjudicando sus economías al cambiar a energías renovables costosas, mientras que China seguía utilizando combustibles fósiles más baratos, como el “carbón limpio y hermoso”.
Por otra parte, Trump cuestionó el propósito de la ONU, sugiriendo que es un organismo ineficaz que solo usa “palabras vacías” para abordar problemas globales.
Sobre el conflicto israelí-palestino, afirmó que reconocer un Estado palestino sería una “recompensa” para Hamás.
A lo largo de su discurso, que duró casi una hora, Trump elogió la trayectoria de su administración en temas como la reducción de los cruces fronterizos y el fin de lo que denominó guerras “interminables”.