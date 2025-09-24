Trump expresa “pleno apoyo” a reelección de Milei en Argentina

“Tiene todo mi apoyo para la reelección”, dijo Trump sobre Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente a su colega argentino Javier Milei para las próximas elecciones intermedias del 26 de octubre, tras una reunión este martes en Nueva York en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado republicano dio a Milei su “total y completo respaldo para la reelección”, calificándolo de “líder fantástico y poderoso”. También afirmó su confianza en que Milei triunfará en las próximas elecciones, que renovarán 127 escaños en la Cámara Baja y 24 en el Senado.

“Pronto tendrán elecciones y estoy seguro de que les irá bien, pero ahora espero que esto las consolide. Pueblo argentino, los respaldamos al 100%. Creemos que están haciendo un trabajo fantástico”, insistió Trump.

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.



”El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder… pic.twitter.com/C53ilTKtBi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025

La reunión tuvo lugar tras el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, de que Estados Unidos estaba dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para apoyar la economía argentina. Este respaldo, que puede incluir líneas de swap, compra directa de divisas y compra de deuda pública denominada en dólares estadounidenses, ya ha tenido un impacto positivo en los mercados financieros argentinos.

“Él [Milei] heredó un desastre, y lo que ha hecho para solucionarlo es positivo. Scott [Bessent] está trabajando con su país para que tenga buena deuda y todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser grande. Es un honor para mí apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina”, señaló asimismo el mandatario norteamericano.

El apoyo verbal de Trump ayudó a calmar los mercados financieros argentinos, que se encontraban agitados tras la reciente derrota del partido de Milei en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires.

El peso argentino se fortaleció frente al dólar estadounidense tras una fuerte caída en días anteriores, mientras que el índice de riesgo país disminuyó considerablemente.

Sin embargo, algunos analistas señalan que el valor del dólar ha aumentado ligeramente desde entonces, y que el índice de riesgo país, si bien ha mejorado, sigue siendo alto.

En su elogio a Milei, Trump entregó al líder libertario una copia impresa de una publicación de Truth Social donde lo resaltaba como un “luchador y un ganador”.

Milei, a su vez, agradeció el apoyo de Trump, al que calificó de “gesto extraordinario”.