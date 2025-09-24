Falklands, domingo celebra Día Mundial del Turismo, tercer pilar de economía de las Islas

El Centro de Recepción de Visitantes en el Muelle de Stanley en un día de temporada estival

Las Islas Falklands se preparan para una gran celebración el próximo domingo, con motivo del Día Mundial del Turismo. Si bien la fecha oficial del evento es el 27 de Septiembre, en Falklands el Directorio de Turismo está invitando a la comunidad a la celebración el domingo, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas con un programa completo de actividades.

El turismo se ha convertido en la tercera industria en importancia de las Falklands, la cual genera muchos ingresos que tienen la capacidad de crear decenas de empleos, si bien con picos por temporada, también alcanza a mucha gente por los bienes y servicios que demanda.

En el caso de Falklands se estima que en el entorno de 60/70.000 cruceristas visitan las Islas además de los estrictamente turistas que permanecen en las Islas por más de una semana, condicionados por la conectividad y el interés de disfrutar más tiempo aprovechando la naturaleza, vida silvestre y medio ambiente muy conservados y protegidos.

Por tanto, además de los entretenimientos propios de toda exposición, los organizadores del festejo el domingo invitan a una búsqueda del tesoro, agrupados en equipos de dos y cuatro personas, con un premio de 250 en vouchers de viaje, eligiendo el destino, además de los premios que otros auspiciantes ocasionales brinden. Se recomienda a los participantes traer cámaras de fotos y/o video además de contar con un vehículo. No hay costo para registrarse.

También habrá una Exposición donde se podrán apreciar las opciones de excursiones y toda una gama de lugares a visitar y recorrer en las propias Falklands.

Sobre las 11:00 se podrá saborear un clásico de las Islas, el típico Smoko, una taza de té caliente y alguna confitura, parte de la rica tradición cultural de las Islas cuando su economía dependía de los ovinos y a media mañana había un descanso reparador para los pastores y arreadores, involucrados en las duras tareas campestres y lucha contra el viento, para compartir tabaco y té.

La Celebración tendrá lugar en el Centro de Recepción de los Visitantes en el Muelle, un complejo donde en verano desembarcan los cruceristas de los lanchones que los transportan desde los grandes barcos a Stanley, capital de las Falklands, y una pequeña ciudad típicamente inglesa de la cual van quedando muy pocas en el mundo.