Activistas pro Palestina protestan contra envíos de ganado de Montevideo a Israel

Uruguay está recibiendo dinero “manchado de sangre” por estas transacciones, afirmaron

Partidarios de la causa palestina se manifestaron esta semana en el puerto de Montevideo para protestar contra el envío de ganado vivo a Israel. La iniciativa conjunta de la Coordinadora para Palestina y la Coordinadora Marítima Portuaria argumentó que era inapropiado alimentar al país que perpetra un genocidio en la Franja de Gaza.

“No alimenten al genocidio” y “Alto al genocidio en Palestina”, rezaban las pancartas con las que los grupos implementaron un semibloqueo, permitiendo el paso de algunos camiones, pero vigilando a los que transportaban ganado para Israel.

La Coordinación por Palestina y la Coordinadora Marítima Portuaria realizaron un bloqueo en el puerto de Montevideo para evitar la exportación de ganado en pie hacia Israel. “No alimentar el GENOCIDIO”. @teleSURtv pic.twitter.com/BeAQhQjZhE — Mateo Grille (@mateoteleSUR) September 22, 2025

Los organizadores informaron que no llegó ningún camión de ganado durante la protesta, lo que sugiere que la acción logró interrumpir los envíos previstos.

La movilización también pretendía llamar la atención sobre el comercio entre Uruguay e Israel, que, según afirman, legitima el genocidio que, en su opinión, Israel está perpetrando en Gaza. Las exportaciones de carne fueron cómplices de la hambruna de la población, según los manifestantes.

Los grupos distribuyeron material informativo destacando que las exportaciones de carne de Uruguay a Israel han aumentado significativamente desde enero de 2024.

En este contexto, los manifestantes también presionaron al gobierno uruguayo del presidente Yamandú Orsi para que rompiera todas las relaciones diplomáticas con Tel Aviv: “Romper relaciones con Israel”, insistieron. “Ayer, Sudáfrica; hoy, Palestina. Boicot y sanciones contra Israel”, argumentaron durante tres horas, mientras especulaban que los posibles exportadores habían sido avisados acerca de las protestas, por lo que esperaron a que se dispersaran.

“Todo acuerdo comercial o de otro tipo que el gobierno uruguayo celebra con Israel es una legitimación del genocidio y una responsabilidad directa a la que el pueblo debe oponerse”, argumentaron los grupos, porque Uruguay “recibe dinero israelí manchado de sangre a cambio de nuestras vacas”.