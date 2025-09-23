LATAM formula pedidos por 24 aviones Embraer E195-E2

LATAM Airlines realizó pedidos esta semana para la compra de hasta 74 aviones de pasajeros Embraer E195-E2 de fabricación brasileña para ampliar su red de destinos regionales.

La aerolínea chileno-brasileña, la más grande de Latinoamérica en términos de número de pasajeros y red de destinos, ordenó la adquisición de 24 unidades del bimotor por aproximadamente US$2.100 millones, además de 50 opciones de compra adicionales.

Las entregas están programadas para mediados de 2026, comenzando con LATAM Airlines Brasil y posiblemente expandiéndose a otras filiales del grupo, según se explicó.

El fabricante con sede en São José dos Campos (São Paulo) es el tercer mayor productor de aeronaves del mundo, detrás de Boeing de Estados Unidos y el consorcio europeo Airbus. La compañía sudamericana también es líder en aviación ejecutiva.

LATAM declaró que la nueva flota permitirá la incorporación de hasta 35 nuevos destinos a sus 160 actuales, mejorando la flexibilidad en las operaciones nacionales y regionales. La aerolínea opera 362 aviones, tanto de Airbus como de Boeing.

Según Roberto Alvo, CEO de LATAM, el grupo ha priorizado la expansión de su red nacional y regional durante los últimos cuatro años, calificándola como la forma más integrada de viajar en Sudamérica. También destacó la eficiencia del E195-E2.

Por su parte, el presidente y CEO de Embraer, Francisco Gomes Neto, destacó que la alianza refleja la elección de LATAM de la aeronave más eficiente y adecuada para respaldar su próxima fase de crecimiento regional.

El Embraer E195-E2 es el avión más grande y de mayor alcance de la familia E-Jet E2 de Embraer, un jet regional de segunda generación diseñado para rutas de alta densidad de pasajeros de corto a medio radio.

Lanzado en 2013 y con entrada en servicio en 2019, destaca por su eficiencia de combustible, comodidad de los pasajeros y ahorro en costos operativos en comparación con su predecesor, el E195 original, y competidores como el Airbus A220 o el Boeing 737 MAX.

Con un fuselaje alargado (41,5 m / 136 pies de largo) en comparación con las variantes más pequeñas, está optimizado para aerolíneas de bajo costo y regionales, ofreciendo un equilibrio entre capacidad, alcance y rendimiento ambiental. Esto permite una cabina de pasillo único, con una configuración de asientos 2x2 (sin asientos centrales) para mayor comodidad de los pasajeros.

Está propulsado por dos motores turbofán Pratt & Whitney PW1900G con engranajes y una relación de derivación alta de 12:1, lo que permite un funcionamiento más silencioso y un mejor rendimiento en condiciones de alta temperatura. La estructura del ala es 200 kg más ligera que las versiones anteriores gracias a los controles de vuelo por cable.

El modelo es una buena opción para rutas de hasta 600–2600 millas náuticas (1111,2 km–4815,2 km) y ofrece una reducción del 15-25 % en los costes de mantenimiento en comparación con los E-Jets de primera generación.

También consume entre un 15 % y un 20 % menos de combustible que el Boeing 737 MAX 8 o el Airbus A320neo en rutas regionales comparables, con una capacidad para transportar de 120 a 146 pasajeros en clase única, según la configuración. Se han entregado más de 200 unidades hasta 2025.