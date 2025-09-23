Impulsan moción de censura contra Jefe de Gabinete en Congreso argentino

“La información proporcionada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es de extrema gravedad institucional”, argumentó Pichetto

Legisladores de la oposición argentina impulsan una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que podría conllevar su destitución, tras la negativa del Gobierno Libertario del presidente Javier Milei a implementar la recién aprobada Ley de Emergencia por Discapacidad.

La medida declaró la emergencia nacional y dispuso la asignación de fondos para estos asuntos. Milei inicialmente vetó el proyecto, pero el Congreso revirtió la situación con una mayoría de dos tercios.

Posteriormente, el gobierno lo promulgó, pero suspendió su implementación, alegando la falta de una fuente específica de financiamiento e insistiendo en que podría causar un importante desequilibrio fiscal. Por lo tanto, la Casa Rosada devolvió el expediente al Congreso para que los legisladores definan el origen del dinero.

Diputados de varios bloques opositores, incluidos los liderados por Miguel Ángel Pichetto, han acusado al gobierno de violar el Estado de derecho, emitir decretos inconstitucionales y socavar la separación de poderes. Argumentan que el gobierno no tiene derecho legal a añadir condiciones a una ley ya aprobada.

“La información proporcionada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es de extrema gravedad institucional. Viola el Estado de derecho e infringe la Ley de Discapacidad aprobada por el Congreso. Las consecuencias de esto son impredecibles”, publicó Pichetto en X.

La moción de censura contra Francos requiere una mayoría absoluta de votos en ambas cámaras del Congreso. De prosperar, lo destituiría inmediatamente de su cargo.