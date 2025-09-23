Falklands, sesión de Asamblea Legislativa abordará Viviendas y Elecciones

Otro asunto a tratar es el desempeño a futuro de Stanley Growers, el complejo de invernáculos y producción comercial de legumbres y frutas frescas en las Islas

El próximo jueves, 25 de setiembre la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland estará celebrando una sesión de preguntas y respuestas en la Sala Principal del Salón Municipal, durante la cual se han de considerar varios temas de relevancia para la comunidad de las Islas, entre ellos el de Viviendas, Elección y votantes, y Caninos entrenados para control de productos cárnicos y drogas.

Se trata de respuestas orales, al estilo del sistema parlamentario británico, y en este caso informan los legisladores de la Asamblea responsables por las distintas áreas. En el caso de Viviendas, el interrogador es MLA Mark Pollard quien pregunta a MLA Peter Biggs sobre el número de unidades construidas, cuantas se han sumado a la ‘bolsa’ de viviendas para adjudicar, y cuantas más están en construcción, en el periodo de ejercicio de la presente Asamblea Legislativa. La pregunta es clave pues en pocas semanas el actual Legislativo será disuelto para el llamado a elecciones, y la insuficiencia de unidades, valores de las mismas, y precios de arrendamientos son tema de discusión pública.

A su vez MLA Roger Spink pregunta a MLA Pollard sobre el futuro de Stanley Growers, el complejo de invernáculos y producción de legumbres y frutas frescas en las Islas, el cual con la jubilación del matrimonio que lo desarrollo y administraba el matrimonio Jan y Tim Miller, fue adquirido por el gobierno de las Islas.

MLA Pollard por su parte pregunta a MLA Roger Spink sobre el registro electoral para la elección general prevista para diciembre y qué medidas se han tomado para sensibilizar a todos los residentes que se anoten a votar.

A MLA Gavin Short, quien tiene responsabilidad sobre algunos temas sociales y de salud pública fue interrogado por MLA Pollard sobre salud mental, política y enfoque, y si el tema ha sido tomado con la necesaria seriedad similar a la que se practica con enfermedades físicas.

MLA Gavin Short a su vez pregunta a MLA Teslyn Barkman sobre la provisión y contratación de perros capaces de identificar y localizar productos de origen cárnico. Idem al legislador MLA Roger Spink si se encaró a los proveedores de suministros de Defensa del Reino Unido sobre perros para la localización de drogas.

Finalmente están para aprobación del Legislativo varias leyes relativas al Salario Mínimo, Inmigración, Elecciones y Apropiaciones Suplementarias Presupuestales.

Los ciudadanos interesados en asistir a la sesión deben estar sentados en la Sala no más allá de las 09’00 y deben permanecer en silencio.