Fitch elogia la economía uruguaya, pero señaló riesgos

Fitch reconoció las fortalezas de Uruguay, pero advirtió sobre problemas de larga data que amenazan su estabilidad financiera

Fitch Ratings mantuvo la calificación de Uruguay en “BBB” con perspectiva “estable”, pero señaló algunos riesgos que el país sudamericano debería evitar. En cualquier caso, Montevideo aún se encuentra dentro del “grado de inversión” de la agencia.

Se explicó que este resultado se debió al PIB per cápita relativamente alto del país, su sólida gobernanza y su robusta situación financiera.

Sin embargo, la agencia advirtió sobre perspectivas de crecimiento moderadas a mediano plazo, una elevada carga de deuda pública sensible a las fluctuaciones cambiarias y la constante amenaza de una inflación creciente.

”La calificación se ve limitada por perspectivas moderadas de crecimiento económico a mediano plazo, una carga de deuda pública superior a la mediana de 'BBB' y sensible a las fluctuaciones cambiarias, un largo historial de alta inflación (aunque en mejora) y una limitada flexibilidad política debido a la dolarización, la indexación y la escasa profundidad financiera”, mencionó el informe de Fitch.

Asimismo, la dependencia de la economía uruguaya del dólar estadounidense, así como la indexación y la escasa profundidad financiera, limitan la capacidad del gobierno para responder a los cambios económicos, señaló también la evaluación.

La agencia esperaba que el nuevo gobierno del presidente Yamandú Orsi priorizara el crecimiento económico y el gasto social, en un contexto de restricciones fiscales complejas. Si bien el déficit de cuenta corriente ha mejorado, Fitch proyecta un déficit presupuestario mayor al esperado, del 4,1% del PIB, para 2025, lo que podría representar un riesgo.

En general, Fitch reconoce las fortalezas del país, pero advierte que hay problemas de larga data que aún podrían afectar su estabilidad financiera.