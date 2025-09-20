Agencia argentina admite emisión de pasaportes defectuosos

Los documentos siguen siendo válidos, pero se ofrecen reemplazos gratuitos para quienes los necesiten

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Argentina admitió una falla de impresión en pasaportes emitidos entre el 12 de mayo y el 30 de junio de este año, pertenecientes a la serie AAL con números 314.778-346.228; 400.000-607.599; y 616.000-620.088.

El problema se relaciona con un tipo de tinta de seguridad que no se escanea correctamente con luz infrarroja, lo que puede causar problemas en los controles migratorios automatizados. Sin embargo, el Renaper insistió en que dichos pasaportes seguían siendo válidos y seguros, ya que otros elementos de protección seguían funcionando.

La respuesta del Renaper es resultado de las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo. Se ha implementado un servicio gratuito de reemplazo para los titulares de los documentos afectados, especialmente para quienes tengan planes de viaje inminentes, quienes pueden consultar el estado de su pasaporte mediante un chatbot de WhatsApp y, de ser necesario, solicitar uno nuevo en los Centros Integrales de Documentación de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y Salta, donde se ha reforzado el servicio. Para casos no urgentes, también se ofrecen reemplazos gratuitos en otras oficinas.

Asimismo, la agencia ha notificado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con sede en Canadá, para garantizar la validez internacional de los documentos afectados.