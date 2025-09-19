Starmer y Trump firman acuerdo bilateral clave

Sin embargo, discreparon sobre las intenciones del Reino Unido de reconocer un Estado palestino

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron este jueves un importante acuerdo de prosperidad tecnológica, centrado en la inteligencia artificial (IA) y la energía nuclear civil. Se espera que el acuerdo atraiga más de 205.000 millones de dólares en inversiones de gigantes tecnológicos estadounidenses al Reino Unido.

Según el gobierno británico, Londres y Washington expresaron su deseo común de mejorar la cooperación bilateral en ciencia y tecnología para la “próxima era dorada de la innovación” a través de varios puntos clave.

Durante su reunión en Chequers, la residencia de campo del primer ministro, a 70 kilómetros de Londres, Starmer elogió el acuerdo como el mayor de su tipo en la historia del Reino Unido, mientras que Trump destacó el “vínculo inquebrantable” entre ambas naciones y predijo que “dominarán el futuro de la inteligencia artificial”.

Sin embargo, Trump admitió durante una conferencia de prensa conjunta que no compartía la idea de Starmer de reconocer un Estado palestino. El líder republicano calificó el caso como un “desacuerdo”. El político laborista británico afirmó, no obstante, que tanto él como Trump eran “líderes que se aprecian genuinamente”.

Tras la reunión, el helicóptero Marine One que transportaba a Trump y a la Primera Dama al aeropuerto de Stansted para abordar el Air Force One de regreso a casa se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia debido a un problema hidráulico. Pudieron abordar un helicóptero de respaldo y continuaron su viaje.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la aeronave realizó el aterrizaje de emergencia “por precaución”.