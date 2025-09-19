Noboa declara toque de queda en cinco provincias de Ecuador

“La democracia no puede ser sustituida por amenazas, bloqueos o imposiciones que desconozcan la voluntad popular”, afirmó el gobierno del presidente Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró toque de queda en cinco provincias y extendió el estado de emergencia a una octava. Estas medidas se adoptaron en respuesta a las protestas anunciadas por la eliminación del subsidio al diésel, que resultó en un aumento del precio del galón de US$1,80 a US$2,80, lo que generó indignación entre los trabajadores del transporte y otros sectores sociales.

El Decreto Ejecutivo 146 establece un toque de queda de 22:00 a 05:00 en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi. Además, suspende el derecho a la libertad de reunión.

El gobierno de Noboa afirmó que estas medidas eran necesarias para proteger el orden público y prevenir manifestaciones violentas o abusivas que pudieran perturbar la vida cotidiana y la economía. “Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de carreteras o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley”, publicó la Presidencia ecuatoriana en redes sociales, acusando a la oposición de “sembrar dudas e imponer sus demandas al mandato popular”.

“Es una medida apropiada reducir la circulación durante la noche y la madrugada, de acuerdo con el nivel de riesgo de cada localidad”, argumentó el Presidente en el decreto.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional inmediato e indefinido para exigir la revocación de la eliminación del subsidio y protestar contra otras políticas gubernamentales.

Esta semana, Noboa declaró el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas “debido a la grave agitación interna”, añadiendo Chimborazo a la lista este jueves.

En el escenario actual, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden “prevenir y disolver concentraciones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”, según se ordenó.