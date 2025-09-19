Falklands y sus inversiones, “no se acerquen a nada argentino o relacionado con Argentina”

Desde principios de este año, el Fondo Consolidado (de inversiones) de Falklands es administrado por HSBC UK, que cuenta con las mejores calificaciones de PRI en ONU

Pat Clunie, dijo que FIG está en todo su derecho de decidir en qué se invierte y en qué no se invierte

“El HSBC (Banca Privada del Reino Unido) lo tiene totalmente presente: no se acerquen a nada argentino o relacionado con Argentina. Eso está totalmente fuera de límites, y lo entienden muy bien, y en ese tema no ha habido situación embarazosa alguna para el gobierno de las Islas Falkland”, así lo expresó con contundencia el lunes pasado el Secretario de Finanzas de las Islas Pat Clunie en asamblea pública ante una pregunta sobre el Fondo Consolidado o de inversiones de Falklands.

En efecto desde principio de este año, el llamado Fondo Consolidado que acumula excedentes presupuestales, con fines de inversión, pasó al HSBC, Banca Privada, para su administración el cual a fines del 2024 contabilizaba un valor en torno a las £400 millones.

Justamente esta semana el gobierno de Falklands celebró una asamblea pública para explicar el alcance de un préstamo a largo plazo, obtenido este año para ayudar a ejecutar un ambicioso programa de infraestructura, el cual ha experimentado algunos sobresaltos, y por ello el temor de algunos ciudadanos sobre un endeudamiento en fuentes privadas, dada la conducta insistente y agresiva de algunos gobiernos argentinos.

Al respeto el Secretario de Finanzas, Clunie durante la asamblea pública celebrada en la Cámara de Comercio en Stanley leyó una carta escrita con una pregunta enviada por un preocupado ciudadano y conservacionista de las Islas, Leiv Poncet, quien inquiría si el Gobierno de Falklands, FIG, podía estipular reglas éticas en cuanto a la forma en que los recursos del Fondo Consolidado podían invertirse.

Clunie respondió sin vacilar, “la respuesta simple es que sí: podemos decidir no invertir en ciertas áreas, o también invertir en ciertas áreas”. FIG en la actualidad no tiene filtros para aplicar en esa materia, “se lo dejamos a HSBC, tal cual Leiv aludió en su pregunta”.

En cuanto a las credenciales del nuevo administrador del Fondo Consolidado dijo que “el HSBC tiene el ranking más alto del PRI de Naciones Unidas, (Principios para la Inversión Responsable), en materia de medio ambiente como de riesgos sociales y de gobernanza”.

“Esto nos asegura que nuestras inversiones no se contradigan con sus líneas de acción. En otras palabras ellos se encargan del tema por nosotros, ellos lo administran”.

De todos modos Clunie resaltó que el FIG retiene la opción de establecer exclusiones. “Estamos en todo nuestro derecho de decidir en qué es lo que deseamos invertir, o en qué no deseamos invertir”

Y en efecto “hay una restricción muy explícita y de cual HSBC está enteramente presente y asumido, ni se acerquen a nada argentino o relacionado con Argentina, está totalmente fuera de límites.”