Falklands, Festival del Calamar Primavera 25

El poster del Festival que se anunció por varios días en distintos locales comerciales de Stanley

Este sábado 20 de setiembre, la empresa pesquera Polar Seafish está invitando a la comunidad de las Islas Falkland a la celebración del Festival del Calamar, Primavera 25.

Una noche a toda alegría con música en vivo, despliegue de luces, DJs, baile, gastronomía enalteciendo el espíritu integrado de la comunidad multicultural en que se han convertido las Falklands. Se trata de un festejo que sigue al exitoso festival del calamar celebrado en febrero pasado.

Desde ya se anticipa que la música en vivo con DJs y el baile serán una oportunidad inolvidable y noche de celebración, con la suficiente energía para seguir hasta el comienzo de la madrugada.

El programa de la velada de música y danzar se realizará en instalaciones de Polar Seafish, 33 Coastal Road, arrancando a las 18:00 horas cuando se abren las puertas.

A partir de 18:30 es tiempo de gastronomía y algo de música y baile, pero a las 22:00 irrumpen los DJs y luces especiales con la música en vivo hasta las 02:00.

De acuerdo a los organizadores el evento es para mayores de 18, tendrá un costo de £20 por persona e incluye el viaje hasta el lugar del Festival con varios puntos preanunciados para recoger los concurrentes. Igualmente los tickets se pueden adquirir en varios locales de Stanley o en la puerta misma este sábado.

La gastronomía estará a cargo de varios emprendedores que cuentan con locales muy reconocidos en Stanley e igualmente con la barra de tragos.

La pesca y en especial el calamar ha cambiado por completo la vida y economía de las Falklands. La pesca y fundamentalmente los cefalópodos son el pilar de la economía y de los aportes impositivos a la Tesorería y presupuesto de las Falklands.