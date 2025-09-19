Falklands, explican alcance de préstamo tomados y nueva metodología de contratos

La Administradora General del gobierno de las Falklands, Dra. Andrea Clausen

En una información a fondo, el Gobierno de las Islas Falkland, FIG, detalló en asamblea pública el alcance de las obras de infraestructura, cambios en la metodología de trabajo y contratación, y más importante el financieramente externo al que ha debido recurrir para cumplir con un ambicioso programa de inversiones de capital.

Con ese motivo, FIG, el martes de esta semana, en la Cámara de Comercio de Stanley, presentó las cifras, el total de fondos invertido están por encima de las £401 millones a fines de junio, el cual en la actualidad se acerca a £405 millones. Así lo informó el Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie ante una Cámara de Comercio muy concurrida, aclarando que si bien la suma total puede parecer algo demasiado fuerte, solo parte de ese monto puede ser utilizado para la operativa diaria del gobierno.

Un 40% incluye fondos especiales (por ejemplo pensiones, seguros y reservas de divisas), dejando algo menos de £240 millones en el Fondo Consolidado, es decir la caja disponible para las operativas normales del gobierno.

El Fondo Consolidado está integrado por el Fondo de Crecimiento, el Fondo de Ingresos y una parte restringida para el Fondo de Equiparación. Los fondos restringidos incluyen el Fondo de Equiparaciones de Pensiones, el Fondo Esquema de Reserva para Pensiones, el Fondo de Seguros, y el Fondo de Divisas, los cuales legalmente están detalladamente marcados para propósitos específicos y no se pueden utilizar para gastos corrientes.

En cuanto a las inversiones de FIG, un 39% está colocado en acciones, 46% en bonos (fundamentalmente del Reino Unido o de seguridad similar a las bonos federales de EE.UU.), 7% fondos y créditos de FIG que están disponibles, y un 8% en caja contado. Los Fondos de Crecimiento y de Equiparación de Pensiones asumen más riesgos para lograr mejores retornos a largo plazo, en tanto el de Equiparación de Capital, el de Esquema de Reserva y de Seguros, son administrados con una mayor prudencia para limitar sus subidas y bajadas abruptas.

“Controles con sentido”

Durante la asamblea publica el pasado martes en la Cámara de Comercio, referida al financiamiento del gobierno y los préstamos tomados, la Gerente Administradora de FIG, Dra. Andrea Clausen sostuvo que el gobierno de las Islas Falkland iba a introducir un sistema de “ controles con sentido”, además de otros controles más estrictos previo a que los proyectos mayores de infraestructura lleguen a las oficinas de FIG o de los miembros de la Asamblea Legislativa.

“Estamos cambiando la naturaleza de los mecanismos de contratación también”, enfatizó agregando que las mejores contingencias deberían ayudar “a mitigar algunas de las cosas que ya hemos visto previamente…”

Un problema recurrente sugirió es el de adelantar las ideas, “sin que antes fueran debidamente pensada, debidamente desarrolladas y debidamente diseñadas” con las propuestas llegando en cada etapa del diseño, en lugar de un paquete, de principio a fin convincente y “pronto para ejecutar”.

Por tanto la instrucción al equipo de Gobierno ha sido por demás clara, “no nos traigan proyectos a financiar o para que los miembros de gobierno deban abordar, a menos que los mismos estén debidamente desarrollados en todos sus aspectos de ejecución y financiamiento.”

La Dra. Clausen admitió que diseños de calidad y sólidos desde principio a fin, “también tienen un costo” y dijo que el desafío refiere “al equilibrio debidamente ajustado, en cuanto avanzar y cuanto se precisará de financiamiento antes de tomar decisión alguna”.

Internamente por tanto se contará con un grupo que re-examinará los proyectos mayores previo a proceder. “Vamos a introducir un grupo que revisará y estudiará cada detalle, cada paso del proyecto de inversión de capital que sea elevado a consideración a integrantes del gobierno y Legislativo, en lo que hemos llamado una suerte de “control con sentido”

A continuación brindó un ejemplo de sobre-especificación y preguntó, “es que realmente se necesita un galpón con un costo de cuatro millones de libras para depositar algunas cosas…? Lo más probable es que no. Y lo más probable es que se pueda construir por una cantidad significativamente menor”. (Seguramente se refería al recientemente considerado concluido, galpón de almacenaje para fardos de lana, el cual experimentó un exceso de sobre costos y de tiempo de entrega)

La Dra. Clausen también resaltó que la carga de trabajo para un gobierno pequeño, “tratando de hacer y cumplir con toda una serie de temas en un periodo relativamente corto de tiempo” resulta desbordante.

Es por eso que FIG está trabajando de forma de contar con los “recursos adecuados para poder desarrollar y cumplir con un mejor trabajo, mejor que lo que hemos realizado en años recientes”

Contando para ello con “el nuevo sistema de visión general, control con sentido y cambios en la contratación de las obras”. (Fuente: Penguin News)