Trump y el rey Carlos III intercambian elogios

La pompa y ceremonia entre los dos jefes de Estado precedió a la reunión del jueves entre Trump y Starmer

Durante su segunda visita de Estado al Reino Unido, el presidente estadounidense Donald Trump fue recibido por el rey Carlos III para una jornada de ceremonias y un banquete de Estado en el Castillo de Windsor. La visita estuvo marcada por una gran pompa y solemnidad, que incluyó una gran guardia de honor militar, una procesión en carruajes y una cena con 160 invitados.

En el banquete, ambos líderes elogiaron la “relación especial” entre sus naciones. Trump describió la visita como “uno de los mayores honores” de su vida, mientras que el rey Carlos destacó la historia y los valores compartidos que han fortalecido el vínculo entre Estados Unidos y el Reino Unido.

La visita estuvo asimismo acompañada de protestas en Londres y Windsor, donde los manifestantes expresaron su oposición a las políticas de Trump. También se proyectaron imágenes en los muros del Castillo de Windsor que hacían referencia a los vínculos de Trump con el difunto Jeffrey Epstein.

Este jueves, la visita pasará de lo ceremonial a lo político. Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Chequers, donde se espera que aborden temas como comercio, tecnología y asuntos geopolíticos, incluyendo Ucrania y Oriente Medio.

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina se reunieron con Trump y la primera dama Melania Trump cuando su helicóptero aterrizó en los terrenos del Castillo de Windsor. Más tarde, Trump depositó una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II, quien descansa en la Capilla de San Jorge.

El viaje de Trump se produce días después de que Starmer despidiera a su embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus estrechos vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Trump también afirmó que el rey Carlos había criado a un “hijo extraordinario” en el príncipe Guillermo. “Creo que tendrás un éxito increíble en el futuro”, afirmó. ”Nos unen la historia y el destino, el amor y el idioma, y ​​lazos trascendentes de cultura, tradición, ascendencia y destino“, declaró el mandatario, calificando el vínculo de ”inestimable“ y ”eterno“, añadió.

”Afianzada por la profunda amistad entre nuestros pueblos, esta relación, que, con razón, nosotros y nuestros predecesores hemos considerado especial desde hace mucho tiempo, nos ha fortalecido y fortalecido a lo largo de las generaciones“, declaró el rey. ”Nuestros pueblos han luchado y muerto juntos por los valores que apreciamos. Hemos innovado, comerciado y creado juntos, impulsando nuestras economías y culturas a través de innumerables formas de intercambio. Hemos celebrado juntos, llorado juntos y permanecido unidos en los mejores y peores momentos“.

”Señor Presidente, al celebrar el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia el próximo año, es admirable pensar en lo lejos que hemos llegado. No puedo evitar preguntarme qué pensarían hoy nuestros antepasados ​​de 1776 de esta amistad“, señaló también el monarca. ”Señor Presidente, Señora Trump, el vínculo entre nuestras dos naciones es verdaderamente extraordinario. Forjado en el fuego del conflicto, se ha fortalecido mediante nuestros esfuerzos compartidos y pulido por el profundo afecto entre nuestros pueblos“, dijo el rey. ”Probado una y otra vez, ha soportado el peso de nuestro propósito común y ha avivado nuestra ambición por un mundo mejor. Por eso, al renovar nuestro vínculo esta noche, lo hacemos con una confianza inquebrantable en nuestra amistad y en nuestro compromiso compartido con la independencia y la libertad”.