Trump quiere designar a Antifa como una “gran organización terrorista”

Trump necesita encontrar la vía legal para hacerlo, ya que Antifa no es una organización extranjera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales su intención de designar al movimiento antifascista conocido como Antifa como una “gran organización terrorista”. La iniciativa surge tras el reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

No está claro qué mecanismo legal utilizaría la administración Trump para llevar a cabo esta designación, ya que la ley federal establece un proceso para etiquetar a las organizaciones terroristas extranjeras, pero no a las nacionales.

Trump ha expresado previamente su deseo de designar a Antifa como grupo terrorista, particularmente durante las protestas de 2020. En su publicación en redes sociales, también afirmó que recomendaría investigar a quienes financian el movimiento.

El anuncio ha sido recibido con elogios por algunos legisladores republicanos, mientras que expertos legales han señalado los importantes desafíos que supone aplicar dicha designación a una entidad nacional descentralizada.

Antifa es una red poco organizada que reúne a activistas que se identifican como anarquistas, anticapitalistas o comunistas, y que opera sin una estructura de liderazgo clara.

Trump lo calificó como “un desastre peligroso y enfermizo de la izquierda radical”. Ha acusado repetidamente a esta red de incitar a la violencia, incluyendo los disturbios tras la muerte de George Floyd en 2020 durante su primer mandato.

Desde el asesinato de Kirk el 10 de septiembre en Utah, Trump ha culpado a la “izquierda radical” de la violencia política en su país. “Antifa es terrible”, añadió.

Varios empleados de empresas y universidades en Estados Unidos han sido despedidos o sancionados por comentarios considerados inapropiados sobre el asesinato de Kirk.