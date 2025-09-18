Cámara Baja asesta duro golpe a Milei en medio de protestas

Milei ha convocado a una reunión de gabinete en la Casa Rosada para el jueves

La Cámara Baja de Argentina asestó un duro golpe al presidente Javier Milei este miércoles al revocar sus vetos a proyectos de ley que aumentarían la financiación de universidades públicas y los hospitales pediátricos.

Esta medida se produce tras las multitudinarias protestas en Buenos Aires y otras ciudades del país, donde miles de estudiantes, docentes y personal sanitario se manifestaron contra los recortes presupuestarios del gobierno libertario.

El rechazo a los vetos recibió un fuerte apoyo de los partidos de oposición, incluyendo una votación dividida entre los propios legisladores de Milei y algunos de sus aliados.

Los proyectos de ley ahora pasan al Senado, donde se espera que la oposición obtenga la mayoría de dos tercios necesaria para ganar la batalla legal. Este revés legislativo se suma a los crecientes desafíos, incluyendo una reciente caída de popularidad y una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en medio de escándalos de corrupción que involucran a la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei, quien muchos creen que debe abandonar la Casa Rosada antes de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre en la mayoría de los distritos, ya que se ha convertido, como lo expresó el Wall Street Journal (WSJ), en un “lastre” para el jefe de Estado.

El rechazo al veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada semanas atrás por ambas cámaras, obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

Mientras tanto, el proyecto de ley de financiamiento universitario fue ratificado por 174 votos, 67 en contra y 2 abstenciones.

También mostraron divisiones internas los legisladores del bloque Propuesta Republicana (PRO) del expresidente Mauricio Macri, otrora fiel aliado de Milei.

En este escenario de una La Libertad Avanza (LLA) debilitada, Milei ha convocado una reunión de gabinete en la Casa Rosada para el jueves.