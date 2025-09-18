Bolsonaro recibe alta hospitalaria y regresa a su arresto domiciliario

Se confirmó que Bolsonaro padece cáncer de piel en etapa temprana, lo que requerirá seguimiento regular

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este miércoles tras haber ingresado el día anterior por problemas renales, deshidratación e hipotensión. Los médicos también revelaron que dos lesiones cutáneas extirpadas durante un procedimiento el domingo dieron positivo para un carcinoma escamocelular en etapa temprana, un tipo de cáncer de piel.

Los médicos de Bolsonaro declararon que el cáncer no requiere tratamiento inmediato, pero sí evaluaciones periódicas. También aclararon que sus problemas de salud recientes no estaban relacionados con el apuñalamiento que sufrió en 2018.

“Ha habido una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico”, indicó el último informe médico.

El exjefe de Estado, quien recientemente fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, ha regresado a su residencia, donde se encuentra bajo arresto domiciliario. Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por su participación en el plan golpista que comenzó en 2022 y que culminó el 8 de enero de 2023 con el asalto de sus partidarios a las instituciones del país.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido constantes en los últimos años, muchas de ellas relacionadas con las secuelas del apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña electoral que lo llevó al Palacio de la Alvorada.

El domingo pasado, fue tratado por una serie de lesiones cutáneas derivadas de carcinoma de células escamosas “in situ” en dos de las ocho lesiones extirpadas. En otras palabras, padece cáncer de piel en etapa temprana, según el doctor Claudio Birolini.

“No es el cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos”, señaló el especialista. Añadió que Bolsonaro, de 70 años, quien estuvo hospitalizado con “anemia persistente y deterioro de la función renal”, se ha recuperado de esos problemas, que le causaron vómitos, mareos y presión arterial baja.